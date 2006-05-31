Бильярд. Детский турнир

В столице прошел первый в истории Беларуси по-настоящему массовый турнир клубных команд по бильярду, официальное название которого - первый открытый Кубок Минска. Возраст ребят был ограничен: не старше 14 лет.

Идея поведения такого широкомасштабного состязания давно витала в воздухе. Ставка на подрастающее поколение бильярдистов была сделана в нашей стране относительно недавно. Детские секции открыты практически во всех клубах, в них работают профессиональные тренеры, поэтому есть и положительные результаты.

Игры проходили в двух самых больших бильярдных Минска, да и всей страны. Но складывалось впечатление, что места всем все равно не хватало. Тем не менее, юные <спортсмены в бабочках> (так называют бильярдистов) были сконцентрированы только на том, что происходило на зеленом сукне, и большое количество участников и зрителей их нисколько не смущало.

Если верхний возрастной ценз был ограничен, то нижний - нет. Так самым младшим ребятам - всего по 9 лет. Конечно, разница в мастерстве была весьма ощутима, но дело в том, что это командные состязания, и победа здесь - совместный труд аж пяти игроков.

На соревнования приехали 18 команд из пяти городов Беларуси, и это еще не предел. На этот раз в тройку сильнейших минские юные бильярдисты пробиться не смогли. Первое и втрое места - за спортсменами из Гомеля, а третье - у команды из Витебска.

Планируется, что турнир станет ежегодным и будет проходить перед международным Днем защиты детей.