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Безрезультативная серия Алексея Протаса в НХЛ насчитывает 12 матчей подряд

25 января 2024 14:11
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«Вашингтон», за который выступает белорус Алексей Протас, уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Безрезультативная серия Алексея Протаса в НХЛ насчитывает 12 матчей подряд-1

Белорусский нападающий провел на площадке 13 минут 27 секунды, исполнил два броска в створ ворот, но результативными действиями не отметился. Таким образом, в сезоне Протас сыграл 45 матчей, в которых набрал 18 очков при показателе полезности «-4». Безрезультативная серия Алексея насчитывает 12 матчей кряду.

# Хоккей # Алексей Протас

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