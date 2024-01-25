Безрезультативная серия Алексея Протаса в НХЛ насчитывает 12 матчей подряд

«Вашингтон», за который выступает белорус Алексей Протас, уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий провел на площадке 13 минут 27 секунды, исполнил два броска в створ ворот, но результативными действиями не отметился. Таким образом, в сезоне Протас сыграл 45 матчей, в которых набрал 18 очков при показателе полезности «-4». Безрезультативная серия Алексея насчитывает 12 матчей кряду.