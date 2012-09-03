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Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал второе «золото» на Паралимпиаде, установив мировой рекорд

03 сентября 2012 10:08
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Новости Великобритании. Второе белорусское «золото» Паралимпийских игр. Наш пловец Игорь Бокий накануне поздно вечером в финале дистанции на 100 м вольным стилем пришел первым, установив при этом мировой рекорд.

С блестящей победой на играх четырехлетия Игоря Бокия поздравил Президент Александр Лукашенко. «Уверен, что, открыв медальный зачет на играх для белорусской сборной, ты вдохновишь своих товарищей по команде и вы еще не раз взойдете на пьедестал победы», – отметил глава государства.

За последние несколько дней в Лондоне белорусские спортсмены отметились целой россыпью медалей. В очередной раз подтвердила свой высокий класс Людмила Волчок. Она взяла «бронзу» в адаптивной гребле. И наконец, легкоатлет Александр Субота завоевал «бронзу» в тройном прыжке.

Сейчас в активе белорусской сборной уже 5 наград: два «золота», одно «серебро» и две «бронзы». В общекомандном медальном зачете Беларусь занимает 22 место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012 # Игорь Бокий

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