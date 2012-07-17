Белорусский боксер Сергей Рабченко: Когда Роудз выходил на ринг, меня освистывали, за него кричали

Новости Беларуси. Белорус Сергей Рабченко стал чемпионом Европы по профессиональному боксу в весе до 69 кг. Пояс был презентован журналистам 17 июля. Рабченко стал всего 3-им отечественным бойцом после Юрия Романова и Сергея Гулякевича, который стал сильнейшим на континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соперником белоруса в финале был опытнейший английский боксёр Райан Роудз. Поединок продолжался 7 раундов. Победа стала для белоруса 21-ой в 21-ом бое. При чём 16 раз он выигрывал досрочно – нокаутом.

Сергей Пыталев, тренер Сергея Рабченко:

Сергей показал новое лицо, новый бокс. Белорусские боксёры ещё никогда себя так не проявляли с соперниками уровня Райана Роудза.

Сергей Рабченко, чемпион Европы по профессиональному боксу, интерконтинентальный чемпион WBA:

Райан действительно звезда мирового бокса. Когда он выходил на ринг, меня освистывали, за него кричали. А Роудз тряс у меня перед лицом вот этим самым поясом. Кричал, что он чемпион и этот пояс никому не отдаст. Но, как видите, он перед вами.

5 августа поединок Рабченко-Роудз покажет телеканал СТВ.