Белорусские гонщики завоевали "золото" и "бронзу" на чемпионате мира по велотреку

13 апреля во французском Бордо стартовал Чемпионат мира по велотреку. В женском гите на 500 метров прима отечественного велоспорта Наталья Цилинская блестяще преодолела дистанцию и, опередив на 0,2 секунды австралийку Анну Мирс, завоевала золотую медаль мирового первенства. В этом виде программы, без преувеличений, Цилинской нет равных второй год подряд, а в общей сложности в гите белоруска является пятикратной чемпионкой мира. С блестящей победой белорусскую велосипедистку Наталью Цилинскую поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Бронзовую награду в другой дисциплине - групповой гонке по очкам - завоевал Василий Кириенко. Причем в предварительном заезде он сумел опередить всех ведущих гонщиков мира из России, Украины, Англии и Греции. В финале спортсмену чуть-чуть не повезло. Однако и "бронза" делает ему честь на столь престижных соревнованиях в споре с сильнейшими соперниками.