Белорусская федерация современного пятиборья 8 марта провела соревнования по биатлу и триатлу

Новости Беларуси. Белорусская федерация современного пятиборья на базе сразу двух арен (университета физической культуры и Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике) провела соревнования по биатлу и триатлу. Участие в этом празднике спорта приняли более 70 ребят от 8 до 14 лет из Гомельской и Могилевской областей, а также столицы.

По мнению организаторов, такие соревнования – отличная возможность познакомить ребят с пятиборьем и, возможно, привлечь кого-то из них в этот вид спорта.

Михаил Прокопенко, спортивный директор Белорусской федерации современного пятиборья:

Это уникальные соревнования. Так как это новые дисциплины современного пятиборья, которые активно продвигает Международный союз современного пятиборья, а также мы, в Беларуси, начали чуть меньше года назад активное развитие. И на сегодняшний момент в данных соревнованиях у нас уже принимает участие 73 человека. Это очень интересные, драйвовые, молодежные дисциплины. Биатл представляет собой бег с плаванием, триатл представляет собой «стрельба, бег, плавание». Это идут беспрерывные четыре этапа. Это очень интересное мероприятие, соревнования для молодежи, для детей.

Этот турнир проходил уже во второй раз. Впервые подобные соревнования были организованы в столице конце декабря. Помимо выявления лучших в непосредственно спортивных дисциплинах (беге, плавании, стрельбе) ребята могли просто весело провести время: отведать сладости-угощения, потанцевать и сфотографироваться с ростовыми куклами-медведями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».