Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как ей удалось взять золото на Олимпиаде в Сочи

Новости Олимпиады. 11 февраля в гонке преследования на 10 км белорусская спортсменка Дарья Домрачева принесла стране первую олимпийскую медаль, да еще и золотую! На финиш Домрачева пришла в гордом одиночестве. И это, учитывая, что она вынуждена была сделать один штрафной круг! Соперники не смогли не признать высший класс белоруски.

Тура Бергер, олимпийская чемпионка Игр в Ванкувере, восьмикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка (Чемпионат.com):

Дарья показала себя с лучшей стороны. Сегодня она была лучшей.

Я не была настолько сильна, чтобы сразиться за первое место.

После триумфальной победы Дарья Домрачева поделилась впечатлениями с некоторыми изданиями.

Дарья Домрачева (в интервью pressball.by):

Хотелось скорее убежать на дистанцию и первой пересечь финишную черту. Но все равно досадный промах. Последний круг всегда очень тяжелый. К тому же мы вчера смотрели мужскую гонку преследования, видели сколько у ребят было падений, поэтому старалась быть сконцентрированной на каждом метре дистанции и не давать себе поблажек — мало ли что.

Уходя на последний круг, заметила, что сгущается туман. Приближаясь к финишной черте, думала: "Хоть бы все спортсмены отстрелялись, чтобы не было у судей даже малейшей возможности остановить гонку". Но потом поняла, что скорее всего уже лидеры все отстрелялись при хороших условиях, поэтому вряд ли отменят.

Сегодня отлично сработала сервисная бригада, за что ей огромное спасибо. Сделали какие-то выводы, я сама сбросила напряжение. В-общем, звезды сошлись и все сработали на ура.

Уже с шести лет спорт стал очень серьезным занятием для меня, и уже с детства понимала, что если отдаваться полностью работе, которую любишь, то все получится. Сначала пришло желание стать чемпионкой мира, затем олимпийской чемпионкой. Как видите, все получилось.

Лариса Алексеевна, мать Дарьи Домрачевой (в интервью КП):

Сегодня утром (в день второго старта и победы Даши. – Ред.) я дала себе твердую установку: «Даша – лучшая! Даша – первая!» И все, как отрезала – больше никаких мыслей!

Нам уже звонили из Нягани, Ханты-Мансийска, Сочи, Москвы, Гомеля, Бреста, боюсь забыть еще что-то. Мы ждали эту победу - и она случилась!

Я поздравляю вас, поздравляю всех белорусов, потому что это победа всей нашей страны! Я знаю, сколько белорусов пришли в спорт из-за Даши, сколько мальчишек и девчонок встали на лыжи, и это здорово! Я не суеверная, у меня нет никаких тайных штучек, я знаю только одно: тот, кто бьется изо всех сил, не щадит себя, а предан своему делу на 100% и стремится вперед – тот обязательно добьется победы!

Дарья Домрачева (в интервью КП):

Счастлива, что наконец-то выиграла Олимпиаду - это большой день для меня. Эта победа - она для страны. Я думаю, народ сегодня отпразднует. Многие могли меня критиковать за то, что я отказалась от великой чести - нести флаг Беларуси на церемонии открытия. Но биатлон - циклический вид спорта, каждая мелочь может негативно сказаться на физической форме (через день после открытия у Дарья была гонка. - Ред.). Согласитесь, стране куда приятней, что, отказавшись от участия в церемонии, я несла флаг на финише в преследовании.

Сегодня ощущения были другими, нежели перед первой гонкой. Наверное, напряжение выплеснулось после спринта. Отлично себя чувствовала и совсем не волновалась. Лыжи сработали идеально, после неудачного спринта команда учла все ошибки. Спасибо им. Вообще я старалась быть максимально сосредоточенной. Концентрировалась на каждом компоненте: стрельба - буду точной, лыжня - буду быстрой. Отрыв получился довольно большим.