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Белоруска Алина Талай с национальным рекордом выиграла золото чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

07 марта 2015 10:16
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Новости Беларуси. Приятная новость пришла из Праги, где проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Белорусская спортсменка Алина Талай завоевала золото в беге на 60 метров с барьерами, установив новый национальный рекорд, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.  

Алина Талай:
Обычно в полуфинале все бегут немного быстрее, потому что тяжело попасть в финал. А в финале уже как получается. Удалось сделать все, что планировала. Все-таки это первое золото в главном старте моей карьеры. Это, наверное, одна из самых приятных завоеваний. Хотелось бы сказать всем спасибо, кто смотрел, всей Беларуси, всем, кто болел. Спасибо, ребята! 

# Легкая атлетика # Алина Талай

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