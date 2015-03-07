Белоруска Алина Талай с национальным рекордом выиграла золото чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

Новости Беларуси. Приятная новость пришла из Праги, где проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Белорусская спортсменка Алина Талай завоевала золото в беге на 60 метров с барьерами, установив новый национальный рекорд, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Алина Талай:

Обычно в полуфинале все бегут немного быстрее, потому что тяжело попасть в финал. А в финале уже как получается. Удалось сделать все, что планировала. Все-таки это первое золото в главном старте моей карьеры. Это, наверное, одна из самых приятных завоеваний. Хотелось бы сказать всем спасибо, кто смотрел, всей Беларуси, всем, кто болел. Спасибо, ребята!