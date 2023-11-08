Белорус Андрей Горовец обыграл россиянина Ивана Попова на шахматном турнире в Минске

В центральном матче дня белорус Андрей Горовец играл с первым номером посева, россиянином Иваном Поповым и одержал победу. В результате наш шахматист стал единоличным лидером – у него пять с половиной очков. Группа преследователей довольно солидная. У восьми игроков по пять очков, среди них – еще один представитель Беларуси Михаил Никитенко. 9 ноября состоятся поединки седьмого тура.