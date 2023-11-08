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Белорус Андрей Горовец обыграл россиянина Ивана Попова на шахматном турнире в Минске

08 ноября 2023 19:20
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На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам продолжается международный шахматный турнир «Минск-2023». 8 ноября состоялись поединки шестого тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Андрей Горовец обыграл россиянина Ивана Попова на шахматном турнире в Минске-1

В центральном матче дня белорус Андрей Горовец играл с первым номером посева, россиянином Иваном Поповым и одержал победу. В результате наш шахматист стал единоличным лидером – у него пять с половиной очков. Группа преследователей довольно солидная. У восьми игроков по пять очков, среди них – еще один представитель Беларуси Михаил Никитенко. 9 ноября состоятся поединки седьмого тура.

# Шахматы # Фотофакт

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