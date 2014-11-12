Беларусь поборется за право проведения зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике в 2019

Новости Беларуси. Беларусь поборется за право провести зимний чемпионат Европы по легкой атлетике 2019. С официальным визитом в Минск прибыл вице-президент Европейской легкой атлетики, сообщили в программе .

Жан Грасиа был приятно удивлен нашей спортивной базой и отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Визит высокого гостя поможет Белорусской федерации легкой атлетики зарекомендовать себя на международной арене. А также развитию этого вида спорта в нашей стране.

Жан Грасиа, вице-президент Европейской легкоатлетической ассоциации:

Впечатлен всем увиденным. Я посетил «Минск-Арену» и Национальный олимпийский комитет. С уверенностью могу сказать, что Европейская легкая атлетика (ЕА) будет инвестировать в Беларусь. Здесь отличная инфраструктура, включая гостиницы рядом с «Минск-Ареной». Европейская легкая атлетика готова оказать всяческую поддержку, чтобы сформировать заявку на проведение ЧЕ в 2019.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

С таким отношением, которое высказал президент к легкой атлетике, все возможно. Президент сказал, если будут сложные вопросы, он готов лично поучаствовать в том, чтобы продвинуть нашу легкую атлетику. Конечно, мы не будем беспокоить главу государства. Я уверен, своими силами справимся. Но мы знаем, что за плечами у нас очень серьезная поддержка.