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Беларусь поборется за право проведения зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике в 2019

12 ноября 2014 14:14
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Новости Беларуси. Беларусь поборется за право  провести зимний  чемпионат  Европы по легкой атлетике 2019. С официальным визитом в Минск прибыл вице-президент Европейской легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Грасиа был приятно удивлен нашей спортивной базой и отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Визит высокого гостя поможет Белорусской федерации легкой атлетики зарекомендовать себя на международной арене. А также развитию этого вида спорта в нашей стране.

Жан Грасиа, вице-президент Европейской легкоатлетической ассоциации:
Впечатлен  всем увиденным. Я посетил «Минск-Арену» и Национальный олимпийский комитет. С уверенностью могу сказать, что Европейская легкая атлетика (ЕА) будет инвестировать в Беларусь. Здесь отличная инфраструктура, включая гостиницы рядом с «Минск-Ареной». Европейская легкая атлетика готова оказать всяческую поддержку, чтобы сформировать заявку на проведение ЧЕ в 2019.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания,  председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С таким отношением, которое высказал президент к легкой атлетике, все возможно. Президент сказал, если будут сложные вопросы, он готов лично поучаствовать в том, чтобы продвинуть нашу легкую атлетику. Конечно, мы не будем беспокоить главу государства. Я уверен, своими силами справимся. Но мы знаем, что за плечами у нас очень серьезная поддержка.

 

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Жан Грасиа

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