БАТЭ против Бенфика: билеты в кассах еще есть

БАТЭ продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

Сегодня на стадионе Динамо белорусы сыграют с лиссабонской командой "Бенфика". У неё сейчас 9 очков, у БАТЭ – четыре. Как отметил тренер борисовчан Виктор Гончаренко, его подопечные в отличной физической форме и готовятся дать бой опытному португальскому клубу. Футболисты надеются на горячую поддержку болельщиков - билеты в кассах еще есть.

Вход на стадион "Динамо" откроют за два часа до начала матча. На каждом из четырех входов спортивной арены установят рамочные металлоискатели. Зрителям запрещено проносить спиртное, пиво и другие напитки в любой посуде.