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БАТЭ проиграл болгарскому Литексу

25 августа 2009 16:20
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Отчёт о матче, комментарии главного тренера белорусской команды Виктора Гончаренко (ВИДЕО).

Результат матча:

БАТЭ (Беларусь) – Литекс (Болгария) – 0:1 (81, Сандриньо)

# ФК БАТЭ

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