БАТЭ проиграл болгарскому Литексу

Результат матча:
БАТЭ (Беларусь) – Литекс (Болгария) – 0:1 (81, Сандриньо)
Видеообзор матчей «Волна» – «Ведрич-97», «Полоцк» – «ДСК-Гомель», турнирная таблица в сюжете СТВ (ВИДЕО).
Британцы ныряли с трамплина, используя самодельные летательные аппараты.
Белорусский нападающий «Бари» принес своему клубу престижную ничью с чемпионом Италии.
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