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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

28 апреля 2023 13:57
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Одна в третьем круге, другая – во втором. Белорусские теннисистки победили в своих матчах на турнире категории 1 000 в Мадриде. Арина Соболенко поквиталась с Сораной Кырстя за недавнее поражение в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз сильнее была наша спортсменка – 6:4, 6:3.  

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде-1

Интересно, что вторая ракетка планеты реализовала все брейк-поинты, которые у нее были. В третьем круге Соболенко сразиться с представительницей Колумбии Камилой Осорио-Серрано.  

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя шагнули только во второй круг. Новообразованный тандем выбил из борьбы третью пару состязаний Кравчик и Схюрс – 6:2, 3:6, 10:7.  

# Теннис # Арина Соболенко # Сорана Кырстя # Камила Осорио # Виктория Азаренко # Фотофакт

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