Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Одна в третьем круге, другая – во втором. Белорусские теннисистки победили в своих матчах на турнире категории 1 000 в Мадриде. Арина Соболенко поквиталась с Сораной Кырстя за недавнее поражение в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз сильнее была наша спортсменка – 6:4, 6:3.

Интересно, что вторая ракетка планеты реализовала все брейк-поинты, которые у нее были. В третьем круге Соболенко сразиться с представительницей Колумбии Камилой Осорио-Серрано.

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя шагнули только во второй круг. Новообразованный тандем выбил из борьбы третью пару состязаний Кравчик и Схюрс – 6:2, 3:6, 10:7.