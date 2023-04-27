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Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде в парном разряде

27 апреля 2023 21:07
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Виктория Азаренко в дуэте с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии успешно стартовала в парном разряде на турнире категории 1000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Девушки обыграли титулованный тандем Кравчик/Схюрс – 6:2, 3:6, 10:7.  

Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде в парном разряде-1

Первый сет без особых проблем взял белорусско-бразильский дуэт, а вот во второй партии доминировали уже оппонентки. В итоге все решилось на тай-брейке.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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