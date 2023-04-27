Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде в парном разряде

Виктория Азаренко в дуэте с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии успешно стартовала в парном разряде на турнире категории 1000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Девушки обыграли титулованный тандем Кравчик/Схюрс – 6:2, 3:6, 10:7.

Первый сет без особых проблем взял белорусско-бразильский дуэт, а вот во второй партии доминировали уже оппонентки. В итоге все решилось на тай-брейке.