Арина Соболенко обыграла российскую теннисистку и вышла в четвертьфинал Уимблдона

В поединке 1/8 финала белоруска одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой со счетом 6:4, 6:0. И теперь в матче одной четвертой Арина встретится с американкой Мэдисон Киз.

Еще один четвертьфинал на Уимблдоне пройдет с участием белорусской теннисистки, правда, в парном разряде. На этой стадии сыграет Ирина Шиманович. В матче третьего круга белорусско-грузинская пара Шиманович/Калашникова была сильней белорусско-бразильского дуэта Морозова/Мартинс – 6:4, 7:6. В 1/4 финала Ирина Шиманович и Оксана Калашникова сразятся с американо-китайским тандемом Каролин Долхайд/Шуай Чжан.

Бразильянка Беатрис Хаддад Майя отказалась от борьбы по ходу первого сета матча 1/8 финала против Елены Рыбакиной из Казахстана. Партнерша Виктории Азаренко по парному разряду травмировала бедро и снялась с соревнований. Сегодня белорусско-бразильский дуэт Хаддад Майя/Азаренко должен был провести поединок 1/16 финала. Однако, согласно правилам соревнований, Хаддад Майя снялась и с парного турнира. Соответственно, Виктория Азаренко завершила выступление и в парном разряде.