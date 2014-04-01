Андрей Арямнов и другие спортсмены выступят на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тель-Авиве

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты открывают сезон континентальным форумом, который стартует 5 апреля в Тель-Авиве. Однако основным и самым важным стартом в 2014 году является чемпионат мира, где борьба развернется не только за награды, но и за олимпийские лицензии.

Тренерский штаб уже формирует команду, поэтому в Израиль поедут и молодые перспективные, и те, кто должен подтвердить свое звание.

Программа-минимум – две медали.

Белорусы на чемпионат Европы отправляются неполным составом. Три веса закрывают женщины и три – мужчины. Зато в заявке на континентальный форум значится Андрей Арямнов.

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:

Я готовлюсь к чемпионату Европы. На данный момент стоит задача минимум – показаться на международном старте, выступить, вернуться на международный помост и попробовать вторую волну, может быть, успешных выступлений на международном старте запустить.

Бесспорно, олимпийский чемпион усилит команду белорусов на предстоящем мировом форуме. Но для этого ему необходимо сперва успешно выступить на чемпионате Европы и доказать свою профпригодность не на словах, а на деле.

На помост Арямнов выйдет в весовой категории до 100 кг.

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:

На данный момент я и повзрослел больше, и коллектив поменялся. На данный момент все очень спокойно, тренировочная здоровая обстановка.

Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Молодежи очень хорошей много. Я вам могу назвать сейчас пять человек, которых по всем кондициям в ближайшее время мы услышим и на мире, и на Европе. Это призеры мира и Европы.

Медальные задачи стоят и перед Станиславом Чадовичем, и дебютантом турнира Павлов Ходасевичем, который закроет вес Андрея Рыбакова – 85 кг.

Валентин Короткин, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Программа у нас – завоевать две медали. Это женская одна медаль и мужская. Есть еще два участника, которые будут претендовать и бороться, но покажет соревнование, смогут они бороться за медали или останутся без медалей.

Женское трио – Юлия Асаенок, Ирина Мищук и участница лондонской Олимпиады Дина Сазановец, которая остановилась в шаге от пьедестала, пропустив вперед свою подругу по команде Марию Шкерманкову.

Континентальный форум стартует 5 апреля в Тель-Авиве, а уже в ноябре на чемпионате мира развернется борьба не только за медали, но и за олимпийские лицензии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».