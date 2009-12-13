Александра Герасименя выиграла серебро чемпионата Европы на «короткой воде» в плавании на спине на 50 м

12 декабря в турецком Стамбуле в финальном заплыве белоруска показала второе время (26,12 сек.) и установила рекорд Беларуси.

Чемпионкой Европы с мировым рекордом (25.70 сек.) стала Саня Йованович из Хорватии, бронза досталась россиянке Ксении Москвиной (26,38 сек.).

Александра Герасименя завоевала уже вторую награду на первенстве континента в Стамбуле. 11 декабря она стала бронзовым призером в плавании на спине на дистанции 100 м.

Накануне в шаге от пьедестала финишировала белоруска Светлана Хохлова, которая заняла 4 место на дистанции 100 м комплексным плаванием (59,49 сек.). Чемпионкой Европы стала голландка Хинкелин Шредер (57,85 сек.), серебро досталось венгерке Эвелин Верашто (58,21 сек.), бронзу получила Ханна-Мария Сеппяля из Финляндии (58,86 сек.).

Близка к пьедесталу была и женская сборная Беларуси в комбинированной эстафете 4х50 м, заняв 4 место с национальным рекордом (1 мин.46,34 сек.). В состав нашей команды вошли Александра Герасименя, Инна Капишина, Ирина Нефедова и Светлана Хохлова. Золотые медали, установив мировой рекорд, завоевали пловчихи Голландии (1 мин.42,69 сек.), серебро в активе Швеции (1 мин.45,13 сек.), бронза досталась россиянкам (1 мин.46,10 сек), сообщает БЕЛТА.