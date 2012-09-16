Александра Герасименя: Уже 5 человек чуть ли не замуж зовут, но никого я даже в лицо не видела

Имя Александры Герасимени знакомо многим. Еще бы: хрупкая, миловидная девушка, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, трехкратная чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира 2011 года на дистанции 100 метров вольным стилем, чемпионка и серебряный призер чемпионата Европы 2010 года в Будапеште и, наконец, сенсационно, дважды серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Сегодня победы уже позади и Александра вернулась к привычному ей распорядку дня, ежедневным напряженным тренировкам. И, все же, некоторые коррективы победа внесла в ее жизнь.

Александра Герасименя:

Когда я приехала домой и меня непосредственно встречали в аэропорту, я бы сказала, чуть не затоптали, была немного в шоке, впечатлена.

Как изменилась? Да, изменилась, конечно. Я даже не знаю в лучшую или худшую сторону. Меня стали часто приглашать на разные ток-шоу, брать интервью газеты, телевидение. Стала такой медиа-персоной. У меня такое ощущение, что от меня некоторых уже тошнит.

Поклонников добавилось, и даже не знаю радовать мне или плакать. Меня уже пять человек чуть ли не замуж зовут, но никого я даже в лицо не видела.

Выбор плавания для Герасимени был случайностью. Однажды друг пригласил Сашу в бассейн. И водный вид спорта навсегда запал в душу.

Думается, свою роль сыграли и гены девушки, ведь она выросла в семье спортсменов. Мама Оксана – мастер спорта по спортивному пятиборью. Папа Виктор Герасименя входил в сборную СССР по легкой атлетике, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Однако только хорошей наследственности для победы недостаточно. «Упорство, трудолюбие, желание достичь результата и слаженная работа команды – вот залог успеха» – говорит Александра.

Александра Герасименя:

Я достаточно поздно пришла в плавание, спорт. Поэтому можно считать, что я была одна из последних, отстающих. Я еще не доплывала 25 метров, когда ребята проплывали гораздо больше. И на соревнованиях я не доплывала. Конечно, были слезы, расстройства, переживания, даже хотела вообще уйти из спорта. Еще не начав, уже хотела уйти, потому что считала, что раз сразу не получается, значит я ни на что не способна. По крайней мере в плавании.

Но остановил меня, наверное, коллектив. Мы пришли в спортивный класс, у нас была какая-то общая идея, наше дело, все ребята друг за друга стояли. Потом как-то, буквально через год, ситуация стала меняться. У меня стало получаться, я уже нагнала ребят, а некоторых даже обогнала. У меня, естественно, появился интерес. Оказывается, не все так плохо, как я предполагала.

О личной жизни девушка предпочитает не говорить. А вот своими кулинарными пристрастиями поделилась с удовольствием.

Александра Герасименя:

Все сладкое для меня практически без запретов, потому что шоколад, конфеты, мороженое являются моим основным источником эндорфина в гормонах радости. Я считаю, что без этого ни одна женщина не может обходиться, и не должна, что самое главное. Поэтому я практически никогда не отказываю себе в этом.

Также я с удовольствием могу съесть отбивную, кусок мяса. И получу порой не меньше удовольствия.

Но если в выборе блюд Саша дает себе возможность немного расслабиться, то в спорте она выкладывается полностью. 90% своего времени уделяет исключительно плаванию. И на своих сегодняшних достижениях останавливаться не собирается.

Александра Герасименя:

Достигнув серебряного пьедестала, очень хочется «золота». Я надеюсь, что доживу до Рио. И все-таки покажу этот рецепт вам.