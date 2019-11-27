Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Семь футов под килем. Учащиеся Боровлянской средней школы №3 поучаствовали в заплыве с трехкратной олимпийской чемпионкой Александрой Герасименей. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».

Именитая спортсменка рассказала ребятам о своем спортивном пути к победе, ответила на вопросы и провела мастер-класс. Личный пример – лучшее воспитание.

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр:

Я старалась по максимуму дать что-то новое и интересное, естественно, за 20 минут, которые я провела в бассейне, я не могу дать весь спектр знания. Для меня важно, чтобы дети попробовали что-то интересное, что-то новое.

Юные пловцы с удовольствием продемонстрировали свои навыки по укрощению водной стихии. А Александра поделилась бесценным опытом в надежде, что дети смогут перенять его и применить на практике. Александра рассказала о своем детстве, как пришла в мир спорта и почему так трудно стоять на старте, когда представляешь честь страны.

Карина Соловьева:

Тут я все время плаваю: среда и понедельник. Я вначале не умела плавать, а сейчас за год научилась. Александр Соловьев:

Мне понравилось заниматься с олимпийской чемпионкой Беларуси. Научился плавать дельфином.

Александра Коновалова:

Она нас научила делать кувырки в воде, упражнения показала, которые мы еще не делали.

Чемпионка провела большую часть своей жизни в бассейне и не понаслышке знает, какова цена значимых результатов. Ведь ни одна победа, будь то олимпийская награда высшей пробы или просто победа над собой, не придет сама. Все дается через труд и преодоление. Александра Герасименя:

Бывают ситуации, когда детей тяжело обучать, особенно, если есть страхи. Нужно время. Со страхами и детьми работать легче и проще, их можно обмануть в игровой форме. Для меня это такой обмен энергией, видна отдача, я вижу позитив и сразу понимаю: нравится ребенку или нет.

Проводить такие интерактивы для Боровлянской средней школы номер три стало доброй традицией. А сияющие глаза детей – лучшее подтверждение тому, что встречи нужны и важны. В рамках проекта «ПапаЗал» и «МамаЗал» начинающие спортсмены плодотворно сотрудничают со звёздными тренерами. Ребята уже успели побоксировать с Магомедом Нурутдиновым, потягать железо с Игорем Сигневичем и накачать мышцы с Максимом Нехайчиком. Игорь Сигневич, куратор проекта «ПапаЗал», мастер спорта международного класса РБ, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:

Каждый месяц мы приглашаем интересных личностей, очень плотно идет работа с контактными видами спорта: бокс, кикбоксинг. В следующем месяце, в декабре мы планируем пригласить чемпиона Европы по каратэ Ивана Архутича.