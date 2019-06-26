Александр Романьков о II Европейских играх: «Сердце радуется, что это сделали мы»

Новости Беларуси. Пожалуй, в стране не остаётся ни одного человека, который бы не заметил яркого праздника от спортивных побед. Своими наблюдениями готов поделится звёздный посол II Европейских игр, олимпийский чемпион – Александр Романьков. Илона Волынец, СТВ:

Европейские игры в самом разгаре. Ваши впечатления от спортивного форума в Минске?

Александр Романьков, олимпийский чемпион, звездный посол II Европейских игр:

Столько эмоций, учитывая то, что я уже на шести олимпиадах был, многое видел, многое знаю, можно как-то и спокойно это воспринимать, но не получается. Все это началось еще до этого, когда мы готовились, ждали, репетиции, потом это – раз и настало. Пошло открытие – это фейерверк, эмоциональность. Потом когда посмотрели залы, соревнования… У меня это сейчас немножко утихло, я больше смотрю на это: как все красиво, как хорошо сделано, какая организация, какие люди! Смотришь на них и радуешься, что я тоже белорус. А для тех, кто приехал к нам, – это просто сказка. Вообще, это Олимпийские игры, настоящий праздник, а для тех, кто в зале – настоящая борьба. Я уже побывал на соревнованиях 5-6. Баскетбол, который я смотрел, я болею за баскетбол. Я был в шоке, мне так понравилось. Я много где был, ну очень здорово. Для нас это праздник, это радость, а для тех, кто в зале – работа, ответственность, что ты попал в сборную, и ты должен доказать, что ты сильнейший.

Илона Волынец:

А как вы думаете, наши спортсмены выступают на пределе своих возможностей? У нас вторая строчка, может больше можем? Александр Романьков:

На пределе всегда. Не бывает так, чтобы кто-то пришел и в зубах поковырялся, условно скажем. Нет, это внутренние переживания, как бабочки в животе, это волнение, перед соревнованиями оно наконец уходит, начинается настоящая работа. Никто сюда не приехал просто отдохнуть. Каждый солдат мечтает стать генералом, даже те ребята и девчата, которые не в лидерах, но мечты – они есть. А те, кто уже знает, что им нужно, допустим, наши ребята. У нас поставлено все это на то, чтобы удачно, хорошо выступить во славу нашей страны да и себя тоже. Потому что это их слава будет. У нас сейчас 15 медалей? Может еще что-то было? Последнюю медаль принесли наши байдарочницы, две девчонки пришли первыми. Может и больше? Я не против, чтобы выигрывали и другие, но это спорт.

Илона Волынец:

А какие у вас ставки? Александр Романьков:

Завтра будет Марзалюк Василиса выступать, я за нее болеть буду. Болеем за Самсонова. Это опытнейшие бойцы. Это такой теннис, там приходишь, завороженно смотришь на это волшебство, которое происходит между двумя сильными бойцами, по-другому и не назовешь. Фактически, я болею за всех, как говорится, болеем за наших. Илона Волынец:

Вы сказали, что побывали много где, видели много что. В чем изюминка белорусских континентальных стартов?