Александр Подерачёв стал новым главным тренером баскетбольного «Минска»

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Минск» стал Александр Подерачев. Он хорошо знаком со структурой команды. Ведь ранее был наставником в молодежной и резервной дружинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В качестве игрока участвовал в матчах звезд национального первенства. К слову, именно Подерачев руководит подготовкой к новому сезону. Также объявлено, что в рядах горожан остаются два защитника. Это Владислав Микульский и Роман Щербаков. В этом сезоне «Минск» не будет участвовать в лиге ВТБ.