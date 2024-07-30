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Александр Подерачёв стал новым главным тренером баскетбольного «Минска»

30 июля 2024 14:04
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Новым главным тренером баскетбольного клуба «Минск» стал Александр Подерачев. Он хорошо знаком со структурой команды. Ведь ранее был наставником в молодежной и резервной дружинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Подерачёв стал новым главным тренером баскетбольного «Минска»-1

В качестве игрока участвовал в матчах звезд национального первенства. К слову, именно Подерачев руководит подготовкой к новому сезону. Также объявлено, что в рядах горожан остаются два защитника. Это Владислав Микульский и Роман Щербаков. В этом сезоне «Минск» не будет участвовать в лиге ВТБ.

# Баскетбол

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