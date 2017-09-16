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Александр Лукашенко поздравил с юбилеем борца вольного стиля Александра Медведя

16 сентября 2017 13:04
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Новости Беларуси. Известному борцу вольного стиля Александру Медведю сегодня 80! С юбилеем спортсмена поздравил Президент. Тёплые слова в честь  легенды спорта звучали  и в Минской городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем борца вольного стиля Александра Медведя-1

Александра Медведя называют «советским богатырём». Свою первую Олимпиаду он выиграл в Японии еще в 1964. Сейчас Медведь признан лучшим спортсменом Беларуси ХХ века, лучшим борцом вольного стиля в истории спорта. Спортсмен стал первым трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, семь раз был чемпионом мира, четыре раза – Европы, девять раз – побеждал на главных турнирах в  СССР. Сегодня про Александра Медведя говорят: «из спорта он уходил непобежденным». Кстати, потом по его «стопам» пошёл и родной сын: тоже серьёзно занимался вольной борьбой. Воспитал Александр Медведь  и не одно поколение чемпионов. Он не просто выдающийся спортсмен, но и талантливый тренер. 

Александр Медведь,  трехкратный олимпийский чемпионом по вольной борьбе:
Молодёжь у нас хорошая, буду помогать. Прекрасные девчонки. Просто сожалею, что раньше не начал заниматься. 75 было. Незаметно 80. Приехало очень много почетных гостей, со всех республик бывших, и американцы специально приехали меня поздравить, так что спасибо всем.

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем борца вольного стиля Александра Медведя-4

Специально ко Дню рождения знаменитого спортсмена приурочили и Международный турнир категории Гран-при по вольной борьбе. На него съехались участники из более чем 25 стран, в том числе из России, США, Ирана и Украины – родины именитого спортсмена. Всего более 200 атлетов.

# Александр Лукашенко # Юбилеи # Александр Медведь

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