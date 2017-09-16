Александр Лукашенко поздравил с юбилеем борца вольного стиля Александра Медведя

Новости Беларуси. Известному борцу вольного стиля Александру Медведю сегодня 80! С юбилеем спортсмена поздравил Президент. Тёплые слова в честь легенды спорта звучали и в Минской городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Медведя называют «советским богатырём». Свою первую Олимпиаду он выиграл в Японии еще в 1964. Сейчас Медведь признан лучшим спортсменом Беларуси ХХ века, лучшим борцом вольного стиля в истории спорта. Спортсмен стал первым трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, семь раз был чемпионом мира, четыре раза – Европы, девять раз – побеждал на главных турнирах в СССР. Сегодня про Александра Медведя говорят: «из спорта он уходил непобежденным». Кстати, потом по его «стопам» пошёл и родной сын: тоже серьёзно занимался вольной борьбой. Воспитал Александр Медведь и не одно поколение чемпионов. Он не просто выдающийся спортсмен, но и талантливый тренер.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпионом по вольной борьбе:

Молодёжь у нас хорошая, буду помогать. Прекрасные девчонки. Просто сожалею, что раньше не начал заниматься. 75 было. Незаметно 80. Приехало очень много почетных гостей, со всех республик бывших, и американцы специально приехали меня поздравить, так что спасибо всем.