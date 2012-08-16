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77-летний белорус стал призером Международного легкоатлетического пробега на 15 км

16 августа 2012 15:37
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Новости Беларуси. Вячеслав Мелешкевич из Пуховичского района в 77 лет стал призером 19-го Международного легкоатлетического пробега на 15 километров. Это не единственное достижение спортсмена-любителя с марафонской карьерой. Он принимает участие абсолютно во всех районных, областных и республиканских стартах. А зимой километры преодолевает на лыжах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Вячеслав Мелешкевич, житель Пухавичского района:
Мне уже скоро 80 лет, а я прибегаю и говорю: слушайте, ребята, мне абсолютно ничего не болит. Но, говорю, скорости нет, не могу бежать как молодые.

Сын Вячеслава тоже спортсмен. Артур Мелешкевич - мастер спорта международного класса, призёр Чемпионата мира по спортивной ходьбе, участник Олимпийских игр.

# Спортивные соревнования # Вячеслав Мелешкевич # Фотофакт # Необычное

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