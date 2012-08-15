Олимпиада-2012. Пловец Фелпс займётся гольфом, а бегун Болт уйдёт в футбол

Новости Олимпиады. Для болельщиков всего мира главными героями Олимпиады в Лондоне стали ямайский бегун Усейн Болт и пловец Майкл Фелпс. Оба спортсмена признают: за свою спортивную карьеру удалось достичь много, пора бы попробовать свои силы в других видах спорта.

Пловец Майкл Фелпс заявил о том, что примет участие в популярном телешоу на одном из американских каналов. В рамках реалити-шоу «Проект Хэйни», известный тренер Хэнк Хэйни, обучает медиаперсон: актёров, спортсменов и артистов игре в гольф.

Напомним, Олимпиада в Лондоне стала последней в карьере Фелпса. Пловец подтвердил озвученное ранее решение о завершении спортивной карьеры. Американский пловец установил абсолютный рекорд по количеству олимпийских наград. В его копилке 22 медали: 18 золотых, по две серебряных и бронзовых. После последнего олимпийского золота Майкл получил приз «Величайший олимпиец всех времен».

Майкл Фелпс, американский пловец:

Оглядываясь назад, понимаю: реализовал все, что хотел. Мой тренер, Боб Боуман, и я много работали, чтобы добиться всего этого. Я добился в спорте всего, чего хотел, что другим было бы не под силу. И, думаю, необходимости продолжать нет.

На ожидаемый вопрос журналистов, почему 27-летний Майкл – молодой и полный сил – решил все-таки завершить выступления, Фелпс ответил, что хочет уйти лидером. Что, впрочем, не удивительно: каждый спортсмен мечтает завершить профессиональную карьеру на пике славы.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Сказал себе, что не хочу плавать в тридцатилетнем возрасте. Столько мне исполнится через три года. И меня не волнует мнение людей, считающих, что мне рано уходить из большого спорта.

Своим кумиром Фелпс называет баскетболиста Майкла Джордана, который после объявления о завершении карьеры несколько раз возвращался в профессиональный баскетбол. Джордан занимался и другими видами спорта, включая гольф. Как знать, возможно, Фелпс последует примеру своего кумира и достигнет высоких результатов в гольфе. Решение об участии в реалити-шоу тренера Хэйни, олимпийский чемпион принял не раздумывая.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Я путешествовал по миру благодаря плаванию, но на самом деле у меня не было такой возможности – изучать мир во время моих путешествий. Начинается новая глава моей жизни, и я думаю, что сумею перенаправить мою страсть к состязаниям на то, что захватит мой ум, и одной из тех вещей, на которых я хочу сосредоточиться, станет гольф… Я хочу сыграть на всех лучших полях для гольфа в мире, но мне хотелось бы хорошо выступать. Я очень увлечен этим проектом с телеканалом Golf Channel и с нетерпением жду работы с Хэнком и возможности увидеть, чего мы вместе сумеем добиться на поле для гольфа.

После победы на олимпийской стометровке, бегун из Ямайки Усэйн Болт заявил, что хочет попробовать себя в футболе в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

Болт подружился с игроками «Манчестер Юнайтед» и Алексом Фергюсоном, главным тренером футбольного клуба в 2009 году, когда приезжал в Манчестер, чтобы побежать 150-метровую дистанцию. В ходе так называемой «рабочей поездки» Болт посетил тренировку «Манчестер Юнайтед» и дал несколько советов относительно техники бега полузащитнику манкунианцев Криштиану Роналду.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Многие, наверное, подумают, что я шучу, но это не так. Если бы в один прекрасный день Алекс Фергюсон позвонил мне и пригласил в «Манчестер Юнайтед», я бы не смог сказать «Нет». Честно признаюсь, что не говорил бы о подобном вызове, если бы понимал, что попросту не готов. Вы и сами прекрасно осознаете, что я был бы самым быстрым футболистом в команде. При этом скорость не единственное мое преимущество – я способен хорошо играть.

Представитель «Манчестер Юнайтед» отреагировал на предложение ямайского спринтера достаточно неопределённо: «Болт самый быстрый человек на планете и, несомненно, мог бы ускорить игру команды». А вот форвард футбольной команды Уэйн Руни считает, что ямайскому спортсмену лучше остаться на беговой дорожке.

Уэйн Руни, форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»:

Безусловно, Болт серьезно добавит скорости нашей команде. Но это все-таки слишком разные виды спорта, и, по-моему, ему лучше остаться на беговой дорожке.

Самый быстрый человек в мире Усэйн Болт обещает не очень расстраиваться, если ему не придётся попасть в состав футбольной команды, однако спортсмен уверяет, что может «поработать» над скоростью атакующих игроков «Манчестера».

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Не знаю, позовет меня сэр Алекс на просмотр или нет. Даже если нет, я все равно хотел бы помочь ему в работе с атакующими игроками, как я это делал с Роналду. С тех пор, как я начал тренировать Роналду в 2009 году, он забивает по 40 голов за сезон. Не думаю, что он бы забивал столько без моей помощи. У «Юнайтед» есть много скоростных игроков, и если они улучшат свои спринтерские качества, их будет не остановить.

Сможет ли король беговой дорожки сделать блестящую карьеру в большом футболе, пока, остаётся только догадываться. Ясно одно: Болт навечно списал своё имя в историю Олимпийских Игр. Как говорят британские СМИ Болт стал «легендой на Олимпиаде-2012, его по праву можно считать Фелпсом спринта».