Олимпиада-2012. Польская спортсменка продаст медаль для того, чтобы вылечить пятилетнюю знакомую

Новости Олимпиады. Польская спортсменка Зофья Ноцети-Клепацка, обладательница бронзовой медали в парусном спорте решила выставить награду на продажу на аукцион.

Вырученные средства спортсменка намерена потратить на лечение 5-летней соседки Жуже, больной муковисцидозом. Заболевание поражает легкие, потовые железы и пищеварительную систему. Девочка уже перенесла пять операций, а последующее лечение семья оплатить не может.



Кистозный фиброз (муковисцидоз) – одно из самых распространенных заболеваний поджелудочной железы у детей. Кистозный фиброз вызывает повышенную секрецию соли потовых желез. При выполнении физических упражнений или при жаркой погоде вымывание соли из организма ведет к усталости, слабости, высокой температуре, спазмам в мышцах, болям в брюшной полости, рвоте. Вязкие плотные выделения в легких затрудняют дыхание (оно становится шумным) и являются причиной частых легочных инфекций. У человека начинается постоянный сильный кашель без слизистых выделений или с ними. Смертность в первые годы жизни при данном заболевании очень высокая.

Зофья Ноцети-Клепацка, польская спортсменка:

Жужа – моя самая верная и, вероятно, самая юная болельщица. Она тоже борется, но только с болезнью! Жужа моя соседка, я знаю ее с рождения и я не могу пройти мимо ее горя. Муковисцидоз – смертельное заболевание и я хочу помочь всем, чем только могу.

Зимой, еще задолго до Олимпиады Зофья пообещала: в британской столице сделает всё, от неё зависящее, чтобы завоевать олимпийскую медаль, которую впоследствии продаст на лечение девочки.

Зофья Ноцети-Клепацка, польская спортсменка:

Я обещаю, что выиграю эту медаль для тебя. И когда она будет у меня, мы продадим ее и купим большой и крепкий замок с горкой.

Обычно Международный Олимпийский Комитет выступает против продажи медалей Игр, но Ноцети-Клепака уже получила официальное разрешение. Аукцион пройдет в течение нескольких недель.

В интервью польскому телеканалу спортсменка пообещала устроить для девочки незабываемый отдых.

Зофья Ноцети-Клепацка, польская спортсменка:

Я обещала, что добуду для тебя медаль. И теперь, когда она у нас есть, мы продадим ее. И будем проводить каждую осень в теплых странах. И ты больше не будешь болеть.