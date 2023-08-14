47 пьедесталов и 236 медалей. Итоги выступлений белорусов на Играх стран СНГ

47 пьедесталов в последний день и 236 медалей в сумме. Так выступили белорусы на домашних Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У нас второе общекомандное место. Причем отрыв от ставших третьими представителей Узбекистана составляет ровно 130 наград. Мы были лучшими в волейболе, баскетболе, самбо, карате и других дисциплинах. На этом мультифорум завершен. Третьи по счету Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане.