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47 пьедесталов и 236 медалей. Итоги выступлений белорусов на Играх стран СНГ

14 августа 2023 10:40
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47 пьедесталов в последний день и 236 медалей в сумме. Так выступили белорусы на домашних Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

47 пьедесталов и 236 медалей. Итоги выступлений белорусов на Играх стран СНГ-1

У нас второе общекомандное место. Причем отрыв от ставших третьими представителей Узбекистана составляет ровно 130 наград. Мы были лучшими в волейболе, баскетболе, самбо, карате и других дисциплинах. На этом мультифорум завершен. Третьи по счету Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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