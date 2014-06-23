3:1. Мексика обыграла Хорватию и выходит в плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Мексика-Хорватия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Вот и в группе «А» пришло время делегировать в плей-офф две лучшие команды! Одной из них почти точно будет Бразилия.

А вот кто станет вторым участником 1/8 из квартета «А», в очном противостоянии выяснят сборные Мексики и Хорватии.

У мексиканцев 4 очка, они пока что на второй строке. Хорваты отстают от них на один балл.

Короче говоря, борьба обещает быть жаркой! Текстовая трансляция - в нашем твиттер-аккаунте.

Состав сборной Хорватии: Плетикоса-Праньич-Ловрен-Врсалько-Чорлука-Срна-Перишич-Модрич-Ракитич-Манджукич-Олич.

Состав сборной Мексики: Очоа-Лаюн-Морено-Маркес-Родригес-Агилар-Гвардадо-Васкес-Эррера-Перальта-Дос Сантос.

Матч стартовал!

Бразилия и Камерун тоже начали борьбу в параллельной игре.

Хорваты активнее на первых минутах, подали уже два угловых возле мексиканских владений.

Жёлтый свет зажигается перед Иваном Ракитичем! Жёстко срубил он Васкеса, всё справедливо.

Перишич врывался справа в штрафную латиноамериканцев, но его прострел не нашёл адресата. Защитник выбил мяч за лицевую.

«Шашечные» плотно облепили окрестности мексиканской штрафной. Явно играют первым номером европейцы.

А вот и очень достойный ответ сборной Мексики! Эррера нанёс удар из-за пределов штрафной - перекладина принимает его на себя!

Перальта ворвался в штрафную, где его уже поджидал мяч после шикарного паса из глубины! Но мексиканский форвард поскользнулся.

...и не смог нанести толкового удара.

Хозяева чемпионата тем временем размочили Камерун! Неймар забил после прострела Луиса Густаво.

Праньич включил свою дальнюю артиллерию - выше ворот.

Перишич последовал примеру Праньича, выстрелив от границы штрафной - опять неточно.

А Камерун-то не так прост! Африканцы сравнивают счёт в параллельном матче! 1-1!!!

Матил забил после прострела Ньома!

Но радовались камерунцы недолго - Бразилия спустя менее чем 10 минут опять выходит вперёд!

Марсело переправил мяч в район штрафной на Неймара, и тот отправил мяч в противоход вратарю!

Хорватия и Мексика по-прежнему играют по нулям, Срна готовится пробить опасный штрафной.

...но бьёт не очень-то опасно. Выше ворот идёт снаряд.

Немного ранее Маркес получил жёлтую карточку за фол на Перишиче, который разгонял перспективную хорватскую атаку.

Первые таймы в двух матчах группы «А» завершены. Бразилия - Камерун 2:1, Хорватия и Мексика счёт не открыли. Отдыхаем!

Перерыв пролетел очень быстро, и вот мы уже окунаемся во второй тайм!

Бразильцы, похоже, снимают все вопросы по поводу первого места в группе «А». Фред забивает третий мяч в ворота Камеруна!

Давид Луис выполнил навес слева, который Фред без труда замкнул из вратарской. Правда, есть серьёзное подозрение на офсайд.

Хорватия же с Мексикой по-прежнему упорно бодаются, не радуя зрителей изобилием моментов.

Напомним, что ничья устраивает мексиканцев, а вот хорватам обязательно надо забивать и побеждать.

Дебютная замена у «клетчатых». Врсалько уходит, Матео Ковачич вступает в борьбу.

Чичарито меняет дос Сантоса в составе сборной Мексики.

А Дарио Срна, оказывается, неплохой гандболист! Или волейболист... короче, нагло сыграл хорват руками в своей штрафной.

Но арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов не заметил нарушения. А ведь это 100%-ный пенальти!

Анте Ребич выходит вместо Ивицы Олича! Свежий нападающий у хорватов, возможно это как-то им поможет.

ГООООООЛ! МЕКСИКА!!! РАФАЭЛЬ МАРКЕС!!! 1-0!!!

Маркес выпрыгнул выше всех в штрафной соперников после подачи с углового и вколотил мяч головой в ближний угол!

ГУАРДАДО!!!!! 2:0!!!! ЭТО ПОХОРОНЫ СБОРНОЙ ХОРВАТИИ!

Чичарито протащил мяч к штрафной хорватов, отдал направо на партнера, тот отдал назад в центр штрафной и...Гуардадо зарядил!

Прямо перед вторым мексиканским голом Елавич заменил Праньича в составе европейской команды.

Но никакой практической пользы эта замена уже не принесет, скорее всего. Три мяча надо забить хорватам за 10 минут!

Только тогда они смогут выйти из группы.

Слаломный проход Ребича увенчался ударом в дальний угол, не защищённый Очоа. Но один из защитников подстраховал своего кипера.

Карлос Пенья вместо Перальты вышел у «ацтеков».

ЧИЧАРИТО!!!! 3:0!!!

Сборная Хорватии буквально за 10 минут пропускает три мяча и терпит крушение надежд!

Навес с углового - скидка головой Маркеса - удар головой Чичарито с трёх метров. Такова схема этого забитого мяча.

Марко Фабиан заменил Гуардадо у североамериканской дружины. Последняя замена мексиканцев.

ГОЛ! ПЕРИШИЧ! НУ ХОТЯ БЫ НА ГОЛ ПРЕСТИЖА ХОРВАТЫ СПОДОБИЛИСЬ!

Защитники упустили Перишича, позволив ему ворваться в штрафную слева и нанести удар в дальний угол. Тут даже Очоа не спас.

А бразильцы тем временем довели счёт до разгромного! 4:1!! Фернандиньо!

Мбиа ошибся, потерял мяч и позволил Фернандиньо выбежать на рандеву с камерунским вратарём.

Сборная Хорватии тем временем остаётся в меньшинстве на последних минутах! Анте Ребич удалён за грубейший фол!

Жертвой Ребича стал Пенья, которому хорват едва не оторвал голеностоп.

Мексиканцы мыслями уже в 1/8, потому частенько стали проваливаться в защите. Очоа снова выручает свою команду.

Это Перишич угрожал мексиканским воротам. Пожалуй, Перишич сегодня лучший в составе «клетчатых».

Вот и всё! Игровая программа группы «А» завершена! Бразилия и Мексика пробились в плей-офф из этого квартета!