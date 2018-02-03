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3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны

03 февраля 2018 14:08
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Новости Беларуси. 3 февраля же на главную лыжную трассу столицы также вышли представители мэрии, ведущих телеканалов, газет и информагентств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-1

Главным событием зимнего праздника стала эстафета протяженностью в километр среди восьми команд, по три человека в каждой, – и сборная СТВ.

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-3

Надежда Янюк, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Я вообще стала на лыжи первый раз. Самой первой ехала от нашей команды, очень волновалась, боялась не подвести. Такая ответственность. Но приехала вроде бы одной из первых. Так что очень рада, обязательно буду участвовать еще.

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-5

Антон Ковальчук, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Я считаю, что прекрасно организован праздник на самом деле. И это самое главное, что для любителей здорового образа жизни, для нас, для телеканалов это очень важно, и спасибо, что дают посоревноваться. 

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-7

Старты прошли по инициативе мэрии. Как отмечают организаторы, такие соревнования должны привлечь всех минчан к занятиям спортом зимой и здоровому образу жизни.

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-9

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-11

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-13

3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны-15

 

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Надежда Янюк # Антон Ковальчук

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