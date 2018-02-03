3 февраля на главной лыжной трассе Минска соревновались представители мэрии и журналисты ведущих СМИ страны

Новости Беларуси. 3 февраля же на главную лыжную трассу столицы также вышли представители мэрии, ведущих телеканалов, газет и информагентств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным событием зимнего праздника стала эстафета протяженностью в километр среди восьми команд, по три человека в каждой, – и сборная СТВ.

Надежда Янюк, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Я вообще стала на лыжи первый раз. Самой первой ехала от нашей команды, очень волновалась, боялась не подвести. Такая ответственность. Но приехала вроде бы одной из первых. Так что очень рада, обязательно буду участвовать еще.

Антон Ковальчук, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Я считаю, что прекрасно организован праздник на самом деле. И это самое главное, что для любителей здорового образа жизни, для нас, для телеканалов это очень важно, и спасибо, что дают посоревноваться.