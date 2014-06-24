2:1. Греция победила Кот-д`Ивуар и вышла плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Греция- Кот-д`Ивуар» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

В группе «С» интрига смогла сохраниться до последнего тура! Каждая из четырёх команд до сих пор сохраняет шансы на выход в 1/8!

Колумбия уже в плей-оф, а вот кто из трёх её соперников последует примеру «кофейной» дружины, узнаем через пару часов.

Обратим особое внимание на игру Греции и Кот-д`Ивуара. За параллельным матчем Япония-Колумбия будем следить менее пристально.

Состав сборной Греции: Карнезис-Торосидис-Папастатопулос-Манолас-Холевас-Христодулопулос-Маньятис-Карагунис – Коне-Салпингидис-Самарас.

Состав сборной Кот-д`Ивуара: Барри-Орье-Коло Туре-Бамба-Бока-Ди-Тиоте-Калу-Яя Туре-Жервиньо-Дрогба.

Обе встречи взяли старт!

По истечении пяти минут команды отметились парочкой забросов мяча в штрафные площади друг друга.Нна этом пока всё.

Костас Манолас эффективно сыграл в защите и прервал уверенный поход Жервиньо в штрафную эллинов.

Вынужденная замена у греков! Панайотис Коне отыграл всего 10 минут и травмировался.

Карнезис перехыватывает ивуарийскую передачу с правого фланга.

Его коллега с противоположной стороны поля Барри делает то же самое спустя всего минуту!

Дрогба великолепно скинул мяч на Жервиньо, но греческие защитники не дали ему толком пробить по воротам.

У Карнезиса какие-то проблемы со спиной возникают, врачи эллинов пытаются привести его в порядок.

Да, похоже готовится замена вратаря у сборной Греции! Вторая вынужденная рокировка в течение 20 минут - это уж слишком.

Колумбийцы тем временем выходят вперёд в игре с самураями! Хуан Куардадо отличился с пенальти!

А Карнезис таки же остался в строю у греческой дружины, всё в норме.

...но ненадолго. Просит замену Карнезис, его меняет Гликас.

Дебют Гликаса на чемпионатах мира в составе греческой команды!

Ивуарийцы атакуют более напористо, но греческая защита пока представляет из себя настоящую бетонную стену.

Греция убегает в контратаку, Самарас отдал пас в свободную зону на Халебаса, а тот от души зарядил в перекладину!!

Самый опасный момент в игре! 30 минут мы его ждали, и, наконец, дождались.

Барри уверенно забрал мяч после мощного удара низом Карагуниса со штрафного.

Дрогба получил карточку за грубую игру против Самариса.

Кстати, главная звезда ивуарийцев, видимо, решил не бриться на протяжении всего турнира. Массивная растительность на его лице.

Африканский коллектив отодвинул игру от своих ворот после всплеска греческой активности, и снова штурмует редуты эллинов.

ГОООООЛ!!! ГРЕЦИЯ!!! 1-0!!! АНДРЕАС САМАРИС!!!

Чемпионы Европы-2004 наказали ивуарийцев за ошибку в защите! Самарис и Самарас перехватили мяч и не оставили шансов.

Иакой вот «самарский» гол удался европейской дружине.

Напомним, что Самарис оказался на поле после вынужденной замены Коне. Такая вот негаданная удача для него.

А японцы сравнивают счёт в параллельной игре!! 1-1!!

Окадзаки забил на первой добавленной к дебютному тайму минуте!

Перерывы в обеих встречах, греки ведут в игре с Кот-д`Ивуаром 1:0, а Япония и Колумбия играют вничью 1:1.

Матчи возобновляются!

Эллины отметили старт второго тайма двумя подряд угловыми.

Дрогба столкнулся с Гликосом во вратарской площади сборной Греции.

Тиоте бьёт ровно по центру - Гликос без труда завладел мячом.

Игра напоминает маятник. То греки атакуют на протяжении нескольких минут подряд, то ивуарийцы отвечают тем же.

Христодулопулос накрутил защитника и пальнул в дальний угол! Везёт африканцам.

Колумбия снова впереди в игре с азиатами!! Джексон Мартинес!!! 2-1!!

Сальпингидис бьёт ровно от границы штрафной - Бубакар Барри в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.

Вильфред Бони меняет Тиоте. Усилил нападение тренерский штаб Кот-д`Ивуара!

Саломон Калу прервал крайне перспективный выход греков на ворота ивуарийцев. За что справедливо был предупрежден.

Эллины бездарно воспользовались штрафным, последовавшим за горчичником Калу. Карагунис попадает в стенку.

Калу сместился слева в центр и выстрелил в дальний угол - мимо. Гликос всё держал под контролем.

Вторая перекладина в матче у греков! Карагунис выстрелил как из пращи с 30 метров!

Карагунис, к слову, единственный игрок в составе сборной Греции, который побеждал с командой на ЕВРО 10 лет назад.

Ди получает горчичник. Снова греки воспользовались провалом в обороне ивуарийцев и те прервали их проход с нарушением правил.

Христодулопулос исполнил штрафной - мяч не попадает в створ.

Ох и игра идёт! Момент за моментом! Это уже не маятник, это качели, или даже карусель!

ГООООООЛ! ВИЛЬФРЕД БОНИ!!!! 1:1!!!!

Пас из глубины принял в штрафной Жервиньо, быстро отпасовал в центр на Бони и тот был точен!

По сути, первый серьёзный провал в обороне греков привёл к взятию их ворот!

Теофанис Гекас меняет ветерана Карагуниса!

Ивуарийцы тоже убирают с поля своего ветерана и звезду - Дрогба out, Диоманде in.

Наброс Торосидиса принимает на себя ближняя штанга ворот «слонов».

Жервиньо был сегодня очень активен, отдал результативный пас - может и отдохнуть. Его заменил Джованни Сио.

Христодулопулос снова включил дальнюю артиллерию - мимо ворот стелется мяч.

Колумбия забивает третий мяч в ворота Японии и выбивает самураев из числа соискателей места в плей-офф!

Мартинес снова отличился! Дубль Джексона.

Сальпингидис запустил мяч вдоль ворот «слонов», тот прокатился почти по линии, но не задел никого и укатился восвояси.

Команды стали играть почти без защиты под конец матча. В большей степени это касается Греции, которой нужно забивать.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!!! Пенальти назначается в ворота Кот-д`Ивуара!!!

Самарас будет исполнять одиннадцатиметровый.

САМАРАС ТОЧЕН!!! ГООООЛ!! 2:1!

Сам пенальти, конечно, довольно спорный. Но факт остаётся фактом. Сио, вышедший на замену, совершил фол, по мнению судьи.

Сборная Кот-д`Ивуара была в шаге от попадания в плей-офф! Да что там в шаге - в миллиметре от этого попадания!

Но этот пенальти перевернул всё с ног на голову! Сборная Греции опять сотворила чудо. Как и на ЕВРО-2012. Как и на ЕВРО-2004.

А Колумбия по итогу переигрывает Японию со счётом 4:1. Родригес отличился там на 89-й минуте.

Итак, группу «С» в 1/8 финала представят Колумбия и Греция. Колумбийцы сыграют с коллегами по континенту из Уругвая.

А греки встретятся с Коста-Рикой. Обе пары довольно равные!

Уж не знаю, что помогает грекам на каждом крупном турнире творить такие чудеса. Не иначе Зевс и другие боги Олимпа.