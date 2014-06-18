2:0. Чили обыграла Испанию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Чили-Испания» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Седьмой день чемпионата мира по футболу в самом разгаре! Через считанные минуты начнётся матч между сборными Испании и Чили!

Мы проведём для вас текстовую трансляцию этой игры.

Это второй матч группы «B», который будет сыгран сегодня. немного ранее уже сыграли Австралия и Голландия.

И показали прекрасный футбол, забив на двоих пять мячей! Голландцы в итоге праздновали вторую победу на турнире - 3:2.

Надеемся, поединок чемпионов мира с чилийцами порадует нас такой же зрелищностью и результативностью.

Состав сборной Испании: Касильяс-Аспиликуэта-Рамос-Хави Мартинес-Хорди Альба-Бускетс-Хаби Алонсо-Иньеста-Силва-Педро-Д. Коста.

Состав сборной Чили: Браво-Исла-Сильва-Медель-Хара-Мена-Марсело Диас-Арангис-Видаль-Алексис Санчес-Варгас.

Игра состоится на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Команды рассудит американец Марк Гейгер.

Матч начался! И сразу чилийцы устроили переполох в испанской штрафной! Мяч уходит за лицевую линию от защитника пиренейцев.

Последовавший угловой тоже нёс немалую угрозу воротам чемпионов мира! Хара бил очень опасно! Но мяч разминулся с рамкой.

Можно было бы предположить, что испанцы будут крайне мотивированы в этом матче, дабы реабилитироваться за провал с Голландией.

Но по первым минутам этой сверхмотивации незаметно. Чилийцы очень уверенно смотрятся и владеют инициативой.

Испанцы взяли мяч под контроль и потихоньку переводят игру поближе к чилийским воротам.

Ох, и моментище у Испании! Хаби Алонсо в упор расстреливал Браво после заварушки в штрафной южноамериканской сборной.

Правда, боковой судья зафиксировал у Хаби Алонсо офсайд. Но это не отменяет героизма Браво.

ГООООООЛ!!! ВАРГАС!!!! ЧИЛИ ВПЕРЕДИ!!!!

Атака началась с неудачного паса назад, который отдал один из испанцев. Чилийцы шустро разогнались, мяч оказался у Варгаса...

...тот накрутил Касильяса и забил!

Неожиданный сюжетный поворот, что тут сказать. Ждём, чем ответят испанцы!

Хаби Алонсо завершил испанскую атаку прицельным ударом по одному из самолётов в небе над Рио.

Артуро Видаль получает жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Коста бил из очень опасной позиции! Мяч на сантиметры разминулся со штангой и всколыхнул сетку снаружи.

Диего Коста - это игрок сборной Испании, если что. А то сегодня в многообразии испаноязычных фамилий запутаться очень легко.

Испанцы плотно взяли мяч под контроль, но что толку? Ничего опасного создать у ворот команды Чили они пока не могут.

Диего Коста спутал голову чилийца Меделя с мячом Бразука и довольно травмоопасно зацепил её ногой.

Педро ставит защитнику южноамериканцев Харе подножку, за которую, по справедливости, надо бы карточку давать.

Много фолят чемпионы мира в последние 10 минут. Вот и Хаби Алонсо за грубый фол против Ислы получает «горчичник».

АРАНГИС!!!!!!!!!!! 2:0!!!!!!!!! ВОТ ЭТО ДА!!!!!!!!!

Началось с того, что чилийцы исполнили опасный штрафной. Касильяс справился с мощным ударом, но тут же последовало добивание!

Надо сказать, что защита чемпионов мира действовала просто отвратительно! Ну как можно было позволить Арангису добить?

Семь мячей пропустили пиренейцы за три сыгранных на нынешнем чемпионате тайма. Ужасная статистика для чемпионов мира.

Уходим на перерыв. Испанцы почти ничего не создали у чужих ворот и пропустили два глупых мяча в свои.

А сборная Чили - просто молодцы!

Второй тайм уже на подходе! Укладывайте все бутерброды, которые успели сделать в перерыве, на тарелку и возвращайтесь к нам!

У испанцев, к слову, ушёл с поля Хаби Алонсо. Его заменил Коке.

Посмотрим, насколько успешно дель Боске мотивировал своих подопечных в межтаймовой паузе.

Диего Коста мог отыграть один мяч, но его удар из убойной позиции был заблокирован защитником. Угловой.

Розыгрыш углового привёл к удару низом Хорди Альбы - мимо рамки.

Два испанских Серхио - Рамос и Бускетс - едва не отличились в течение нескольких секунд!

Рамос зарядил со штрафного - Браво справился с ударом. В последующей атаке Бускетс бил с близкого расстояния, но промахнулся.

Автор второго чилийского мяча Чарльз Арангис лежит на газоне после жёсткого стыка.

Чилиец Эугенио Мена скосил Педро как Ясь канюшыну и получил справедливую жёлтую карточку.

Ох, какие люди появляются на поле! Фернандо Торрес! Автор победного мяча в финале ЕВРО-2008, между прочим. Меняет Диего Косту.

У Чили Арангис ушёл, Гутьеррес вышел.

Алексис Санчес улучшил чилийскую статистику ударов в створ. Касильяс без особых проблем справился с ударом.

Если кто забыл, сборные Испании и Чили играли в одной группе и на прошлом мировом первенстве в ЮАР.

Тогда в очной встрече пиренейцы одержали победу 2:1. Но обе сборные вышли в плей-оф!

Сейчас же к выходу в плей-оф близки лишь чилийцы. А чемпионы мира близки к позору.

У Ислы был супермомент, чтобы похоронить пиренейскую дружину! Но удар с угла вратарской пришёлся значительно выше рамки.

Полная импотенция наблюдается в атаке у сборной Испании. Южноамериканцы, даже ведя 2:0, не отдают инициативу.

Санти Касорла брошен в бой тренером испанцев Висенте дель Боске вместо Педро Родригеса.

Касорла неплохо зарядил от границы штрафной, Браво потащил.

Какие-то проблемы у Браво после столкновения с Серхио Рамосом. Лежит он на газоне, корчась от боли.

Но вроде всё нормально, поднимается Браво и продолжает игру.

Менее 10 минут у чемпионов мира, чтобы избежать позора и вырвать хотя бы ничью.

Иньеста красиво и технично бил в девятку, но Браво вновь удостаивается восклицания, созвучного с его фамилией.

Вторая замена у сборной Чили. Вальдивия вместо Варгаса.

Касорла неплохо бил в нижний угол, Браво всё так же надёжен.

Видаль вместо Кармоны у Чили.

Н-да. Такую сборную Испании, пожалуй, смогут зацепить даже белорусы в предстоящем отборочном цикле.

Это конец и позор для чемпионов мира. Пока ещё действующих. Но срок действия истечёт уже 13 июля, в день финальной игры.

Опасный удар Серхио Рамоса заблокирован чилийским защитником. красная фурия обложила ворота соперников, но...уже поздно.

Испанцы 6 лет были самой сильной командой на планете, выиграв два ЕВРО и один чемпионат мира. Но всё когда-то заканчивается.

Всё! Свисток! Испанцы сыграют последний матч с Австралией и отправятся домой несолоно хлебавши.

А Чили и Голландия досрочно выходят в плей-офф! Первое место они разыграют в очной встрече третьего тура.