10 фактов из жизни фигуристки Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая - российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, первая в истории семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию.

1. В копилке Ирины Слуцкой 40 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей, но олимпийскую медаль она так и не получила.

2. В детстве Ирина Слуцкая занималась танцами, пела в хоре и никогда не хотела быть на кого-то похожей.

3. Родители отдали дочку Иру в фигурное катание только потому, что Ирина очень часто болела, а ребенка нужно было закалять.

4. Первая в жизни медаль Ирины Слуцкой — алюминиевая медаль на голубой ленте, которую она получила в 6 лет.

5. По словам Ирины Слуцкой, если она НЕ волнуется, то выступает плохо.

6. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года Ирина Слуцкая заняла второе место, проиграв одним судейским голосом американке Саре Хьюз. В этом же году она впервые стала чемпионкой мира.

7. Талисман Ирины Слуцкой - резиновая собака, которую на всех чемпионатах, соревнованиях и олимпиадах она сажала на лед около бортика.

8. Ирина Слуцкая была телеведущей проектов российского Первого канала: «Звезды на льду» и «Ледниковый период». В 2008 году она приняла участие в «Ледниковом периоде» уже в качестве участницы.

9. Ирина Слуцкая считает, что может вернуться в спорт в любой момент.

10. Любимое хобби Ирины Слуцкой - собирать мягкие игрушки и готовить ночами.