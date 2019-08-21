Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту

Мария Кронда, СТВ:

Готовь сани летом! Чтобы долгими зимними вечерами наслаждаться пряными нотками лета, нужно уже сейчас засучить рукава. Сегодня отправимся к одной из самых голосистых блондинок страны и разузнаем ее рецепт солений. Алеся Боярских, певица:

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Алеся Боярских. И расскажу рецепт, который мне достался от моей бабушки, а рецепт именно приготовления закатки.

Алеся Боярских – восходящая звезда отечественной эстрады. Завсегдатай светских раутов и музыкальных шоу на кулинарной сцене предпочитает все же оставаться в тени, но для нашего телеканала сделала исключение. Алеся Боярских:

Для приготовления нам понадобится: уксус, помидоры, огурцы, закаточная банка, закаточная машинка, сахар, соль, укроп, листья вишни, смородины и хрена, а также еще чеснок и лавровый лист с перчиком.

Теперь я беру разделочную доску и приступаю к приготовлению. На первом этапе мы берем зелень, отрываем немного листочков и кладем на дно.

Берем листочек хрена и его тоже добавляем в баночку. Консервирование – особый домашний ритуал, который не теряет своей актуальности уже многие столетия. И, как видим, даже знаменитости не могут отказать себе в порции соленых огурчиков. Алеся Боярских:

А сейчас мы добавляем немного пряностей и чесночок. Беру огурцы и укладываю их близко друг к другу.

Перед тем, как укладывать ингредиенты, обязательно простерилизуйте емкость, как это сделала гостеприимная хозяйка Алеся еще до визита нашей съемочной группы. Алеся Боярских:

Ну, а теперь я приступаю к маринаду. В кипящую воду мы добавляем 4 ложки сахара, 2 ложки соли и 4 ложки уксуса.

Расскажу маленький секрет: чтобы не лопнула банка, нужно набрать немного холодной воды и в нее опустить банку.

Наконец-то я финиширую: приступаю к закатыванию. Ничего себе! Как тяжело закатывать! Задача оказалась непосильной для хрупких артистических рук. Ситуацию исправил наш оператор.