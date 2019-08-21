Прямой эфир

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту

21 августа 2019 07:38
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Мария Кронда, СТВ:
Готовь сани летом! Чтобы долгими зимними вечерами наслаждаться пряными нотками лета, нужно уже сейчас засучить рукава. Сегодня отправимся к одной из самых голосистых блондинок страны и разузнаем ее рецепт солений.

Алеся Боярских, певица:
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Алеся Боярских. И расскажу рецепт, который мне достался от моей бабушки, а рецепт именно приготовления закатки.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-1

Алеся Боярских – восходящая звезда отечественной эстрады. Завсегдатай светских раутов и музыкальных шоу на кулинарной сцене предпочитает все же оставаться в тени, но для нашего телеканала сделала исключение.

Алеся Боярских:
Для приготовления нам понадобится: уксус, помидоры, огурцы, закаточная банка, закаточная машинка, сахар, соль, укроп, листья вишни, смородины и хрена, а также еще чеснок и лавровый лист с перчиком.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-4

Теперь я беру разделочную доску и приступаю к приготовлению. На первом этапе мы берем зелень, отрываем немного листочков и кладем на дно.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-7

Берем листочек хрена и его тоже добавляем в баночку.

Консервирование – особый домашний ритуал, который не теряет своей актуальности уже многие столетия. И, как видим, даже знаменитости не могут отказать себе в порции соленых огурчиков.

Алеся Боярских:
А сейчас мы добавляем немного пряностей и чесночок. Беру огурцы и укладываю их близко друг к другу.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-10

Перед тем, как укладывать ингредиенты, обязательно простерилизуйте емкость, как это сделала гостеприимная хозяйка Алеся еще до визита нашей съемочной группы.

Алеся Боярских:
Ну, а теперь я приступаю к маринаду. В кипящую воду мы добавляем 4 ложки сахара, 2 ложки соли и 4 ложки уксуса.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-13

Расскажу маленький секрет: чтобы не лопнула банка, нужно набрать немного холодной воды и в нее опустить банку.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-16

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-18

Наконец-то я финиширую: приступаю к закатыванию. Ничего себе! Как тяжело закатывать!

Задача оказалась непосильной для хрупких артистических рук. Ситуацию исправил наш оператор.

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-21

Закатывайте со звездой каждую неделю. Приятного аппетита!

Закатываем огурцы и помидоры по бабушкиному рецепту-24

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