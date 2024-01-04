Сырники с вялеными томатами и зелёным луком. Готовим вкусный и простой завтрак

Вяленые томаты можно сделать самим, можно купить. Вяленый томат отлично считается с творогом и зеленью. Из него можно готовить не только сырники, можно использовать как начинку для мясных блюд, можно использовать как начинку для каких-то холодных закусок. Это может быть фаршированный цукини с творогом и вяленым томатом, это может быть и баклажан, фаршированный творогом и вяленым томатом с кинзой. Различное количество вариантов блюд можно придумать из этого. Также понадобится три зубчика чеснока. Мелко нарезаем чеснок. Нарезаем зеленый лук. Зеленый лук сырникам придаст аромат. Также понадобится петрушка. Используем только листочки, можно петрушку заменить укропом либо кинзой, кто как любит. Мелко ее нарезаем. Также понадобится 300 граммов творога, две столовые ложки муки, одно куриное яйцо, соль и перец по вкусу. Для приготовления сырников с вялеными томатами лучше использовать творог 9 % или 5 %. Он должен быть не пастообразный, чтобы немного была крупиночка. Чтобы сырники не растекались и не разваливались, чтобы была текстура. Если творог достаточно сухой, то муки мы добавляем меньше. Если влажный, то муки добавляем чуть больше.