Отличное блюдо для новогоднего стола. Рецепт рулетиков из слоёного теста с сыром, помидором и маслинами

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас рулетики из слоеного теста с сыром, помидором и маслинами. Для этого нам понадобится слоеное тесто, маслины, орегано, базилик, кунжут, чеснок, сыр, яйца, шампиньоны, мука, помидор и майонез.

Нарезаем все ингредиенты, маслины на четыре части. Также можно вместо маслин использовать оливки, либо вяленый томат, либо каперс. Шампиньоны нарезаем ломтиками, потоньше, так как мы не будем их обжаривать, они будут запекаться в духовке, чтобы прожарились. Помидор нарезаем средним кубиком. Наше блюдо готовится очень просто, но выглядит эффектно. Его можно подать на праздничный стол и порадовать своих родных и близких. Два зубчика чеснока. Все ингредиенты кладем в емкость, добавляем соль, перец, орегано и базилик. Натираем сыр, сыра добавляем достаточно много, он придаст нашему блюду нежности.

Все ингредиенты подготовлены, теперь осталось их только объединить. Для этого нам понадобится майонез. Я рекомендую использовать майонез «Провансаль премиум» торговый марки «Золотая капля». Он вкусный, густой, очень схож со вкусом домашнего майонеза, имеет натуральный состав, без консервантов. Незаменимый соус для каждого и универсальный в использовании. Его можно использовать в качестве приправы для горячих и холодных блюд, отлично сочетается с любыми овощами, рыбой или мясом. Достаточно насыщенный и мягкий. Его можно использовать в качестве заправки к салатам, он равномерно обволакивает все ингредиенты. Добавляем майонез в начинку и перемешиваем. Начинка готова.

Сейчас осталось раскатать тесто. Тесто мы используем слоеное бездрожжевое. Режем его на полосочки. Делим каждую на три части. Присыпаем мукой и раскатываем. Раскатываем тоненько в длину, берем начинку и укладываем ее на край теста. Закручиваем рулетом. Слоеное тесто всегда выручает, когда нужно приготовить какой-то быстрый и небанальный завтрак. Наши ролики готовы, осталось их только смазать взбитым яйцом, посыпать орегано и кунжутом. Смазываем рулетики для того, чтобы они были более зажаристые и красивые. Когда запечется яйцо, кунжут останется белым и будет красиво смотреться на рулетиках. Орегано – ароматная трава, добавит блюду приятный запах.