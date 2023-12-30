Три простые закуски для тех, кто не успел составить новогоднее меню. Шеф-повар поделился рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Первая закуска будет – ролл из огурца с начинкой из копченной форели и кремчиза. Для этого мы будем использовать свежий огурец, копченную форель, кремчиз и красную икру и зелень. Вторая закуска – это закуска с огурцом креветками и авокадо. Третья закуска – это закуска из свеклы с сельдью.

Приготовим первую закуску. Берем форель и нарезаем мелким кубиком, предварительно удаляя все косточки. Мелко нарезаем укроп и добавляем его к форели. Закуски – очень важная часть новогоднего стола. Наступающий год – это год Зеленного Деревянного Дракона. Так как дракон любит рыбу и овощи, выбирайте закуски, в состав которых входят эти ингредиенты: это могут быть бутерброды с красной рыбой, красной икрой, шпротами, также сельдью. Легкие овощные салаты и закуски.

Потом добавляем кремчиз и перемешиваем. Начинка должна быть однородной, рыба смешалась с кремчизом и укропом. Также понадобится огурец и нарезаем его в длину очень тонко. Огурец подготовлен, выкладываем начинку и скручиваем роллы, плотно прижимая. Вам нужно постараться нарезать огурец максимально тонко, чтобы потом получился красивый ролл.

Роллы готовы. Выкладываем их на тарелку и декорируем сверху красной икрой. Сразу блюдо становится нарядным, красочным и ярким! Михаил Анищенко:

Следующая закуска – это закуска с креветками, огурцом и авокадо. Понадобится половинка луковица, также один зубчик чеснока – мелко нарезаем. Еще понадобится петрушка и кинза. Кто не любит кинзу, может ограничиться петрушкой. Используем только листики, мелко нарезаем зелень, смешиваем с луком и чесноком.

Также понадобится авокадо. Авокадо должно быть мягким, тогда будет проще приготовить начинку. Измельчаем блендером авокадо и смешиваем с луком и зеленью. Добавляем соль, перец.

Еще нам понадобится огурец. Нарезаем огурец на кружочки, сверху выкладываем авокадо и наверх креветку. Креветки для приготовления этой закуски использовались отварные, предварительно подсолены в воде, но можно использовать и обжаренные креветки.

Михаил Анищенко:

Приступаем к приготовлению третьей закуски из свеклы и сельди. Такая закуска – альтернатива салату сельдь под шубой. Натираем свеклу, зубчик чеснока, также понадобится чернослив. Чернослив буду нарезать мелким кубиком. Соль, черный молотый перец, майонез. Также нам понадобится селедка, нарезаем крупными кусочками. Именно рыбная нарезка будет актуальна в год Дракона. На рыбную нарезку можно положить сельдь, скумбрию, лосось, форель, копченного кальмара, креветки, тунец.

Хлеб нарезаем в толщину с палец и обрезаем корочки. Хлеб подготовлен, замешиваем начинку, накладываем на хлеб. Такая вот альтернатива сельди под шубой. И сверху селедочка и немного зелени петрушки.