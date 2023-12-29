Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас будет галета из рубленого теста. Это несладкая французская выпечка. И для этого нам понадобится сметана, мука, маргарин, разрыхлитель, соленый сыр брынза, помидорки черри, зелень и майонез.

Приступаем к приготовлению теста. Нам понадобится для этого 200 граммов муки, разрыхлитель, приблизительно 100 граммов маргарина. И растираем руками. Галета представляет собой хрустящие сухое печенье, которое имеет слоеную и достаточно легкую структуру. Форма галеты круглая, плоская и с загнутыми краями. Далее 100 граммов сметаны добавляем. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться достаточно рыхлым. Тесто не липнет к рукам и из него будет легко сделать галету. Берем формочку для выпекания и распределяем тесто. Оно должно заходить за края.

Наше тесто готово, осталась добавить только майонез. Я рекомендую добавлять майонез «Провансаль с перепелиными яйцами» торговой марки «Золотая капля». Он густой, нежный, натуральный. Перепелиные и маринованные яйца в его составе придают ему неповторимый деликатный вкус. Майонез имеет множество питательных веществ и универсален в использовании. Его можно использовать в качестве заправки к салатам, а также приправы для холодных и горячих блюд. Достаточно насыщенный и мягкий равномерно обволакивает ингредиенты в салате. Добавляем майонез, равномерно смазываем поверхность. Добавляем темный перец, помидорки черри.

Для галеты начинку можно использовать абсолютно любую. Это не только помидоры, могут быть и маслины, оливки. Можно использовать зелень, любой томатный соус, мясную начинку. Далее сыр брынза. Брынза подходит для салатов и как начинка для пирогов. Она богата кальцием и фосфором. Закрываем края, перекладываем.