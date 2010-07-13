Средиземноморская уха с цукини и помидорами

Сначала нарезаем все ингредиенты мелкими кубиками. Обжариваем морепродукты по отдельности, начинаем с кальмаров и обжариваем их до полуготовности. Солим, перчим. Отправляем кальмары в кипящую воду. Эту же процедуру повторяем с креветками и морскими гребешками. За ними наступает очередь рыбы. На сковородку отправляются семга и дорадо. Добавляем рыбу в бульон.
Приступаем к обжарке овощей. Первым на сковородку на полминуты идет фенхель, затем цукини. Овощи не надо перчить и солить. Тут другая задача: несмотря на то, что цукини требует много масла, надо стараться пожарить этот овощ без масла, чтобы суп не был жирным.
Марковка и помидор добавляются, когда суп уже почти готов. Их обжаривать не надо. Когда все готово, посыпаем зеленью.