Средиземноморская уха с цукини и помидорами

Ингредиенты: семга 250 гр, дорадо 250 гр, креветки 100 гр, кальмары 150 гр, морские гребешки 150 гр, морковь 2 шт, цукини 1 шт, помидоры черри 250 гр, фенхель 200 гр, петрушка 1 пучок. Соль, перец по вкусу.

Сначала нарезаем все ингредиенты мелкими кубиками. Обжариваем морепродукты по отдельности, начинаем с кальмаров и обжариваем их до полуготовности. Солим, перчим. Отправляем кальмары в кипящую воду. Эту же процедуру повторяем с креветками и морскими гребешками. За ними наступает очередь рыбы. На сковородку отправляются семга и дорадо. Добавляем рыбу в бульон.

Приступаем к обжарке овощей. Первым на сковородку на полминуты идет фенхель, затем цукини. Овощи не надо перчить и солить. Тут другая задача: несмотря на то, что цукини требует много масла, надо стараться пожарить этот овощ без масла, чтобы суп не был жирным.

Марковка и помидор добавляются, когда суп уже почти готов. Их обжаривать не надо. Когда все готово, посыпаем зеленью.