Рецепт необычного бургера с драником от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас необычный бургер, в котором мы заменили булочку на драники. И для этого блюда нам понадобится говяжий фарш, сыр чеддер, листья салата, томаты, маринованные огурчики, картофель, яйца, бекон, мука и соус. Приступаем к приготовлению нашего блюда. Нам надо подготовить овощи. Нарезаем томаты и огурчики. Для бургера лучше всего использовать маринованные огурчики, чтобы они были сладко-кисленькие. Огурчики нарезаем тоненькими слайсами, томат нарезаем кружочками. Блюдо как конструктор, в него можно добавлять любые ингредиенты, можно сочетать соленые, сладкие, кислые, острые. Можно добавить что угодно, кто как любит. Мы будем сегодня придерживаться более классического варианта, только меняем булочку на драники.

Также нам понадобится гвяжий фарш. Фарш используем 100 % говядина с добавлением говяжьего жира. Идеальное сочетание в бургерной котлете – это 70 % мяса, 30 % жира. Крутится обязательно на крупной мясорубке либо рубится руками. Делим пополам. Котлета может быть крупная, толстенькая. Пока что это просто заготовка. Мы сюда не добавляем ни перец, ни соль. Это делается для того, чтобы мясо не потеряло свою сочность. Также понадобится листья салата, которые придадут блюду ярких красок. А лучше всего использовать более сочные виды салата. Начинка подготовлена.

Сейчас будем готовить драники. Для этого нам понадобится терка и котлеты. Картошку на драники натерли. Сейчас нужно убрать лишнюю влагу. Это делать для того, чтобы они были более хрустящие и не разваливались. Также понадобится одна столовая ложка муки и одно куриное яйцо, соль и перемешиваем. Наши все ингредиенты готовы.

Мы приступаем к обжарке. Хорошенько разогреваем сковороду. Котлеты жарятся. Сейчас можно добавить соль и перец. Хорошенько обильно солим и дробленый перец. Пока обжаривается котлета, жарим драники. Чтобы драники были хрустящие и зажаристые, нужно жарить на достаточно большом количестве масла. Выкладываем драники в масло и придаем форму нашего бургера. Котлету перевернули и кладем сыр чедр. И закрываем котлету с сыром крышкой и оставляем на 5 минут на среднем огне. Также нам понадобится бекон. Много масла и слайсы. Выкладываем и обжариваем. Бекон обжариваем по 2 минуты с каждой стороны.

Какой завтрак обходится без яиц? И нам понадобится 2 яичницы глазуньи. Очень важно для блюда подобрать соус. Я рекомендую использовать соус «Бургер» торговой марки «Золотая капля». Это сочетание паприки и базилика, которые придадут пикантный и нежный вкус, особую сочность вашим бургерам. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Соус имеет густую консистенцию и производится в удобной упаковке. Майонезный соус «Золотая капля» создан для того, чтобы разнообразить как холодные, так и горячие блюда. Обладают сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов.