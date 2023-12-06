Панкейки с яблоком и кленовым сиропом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас панкейки с яблоком и кленовым сиропом. Для этого нам понадобится мука, кленовый сироп, грецкий орех, сахар, сахарная пудра, ванильный сахар, разрыхлитель, молоко, яблоки и яйца.

Приступаем к готовке. Берем 200 граммов муки, сахар – столовая ложка, немного соли, ванильный сахар, разрыхлитель – приблизительно 8 граммов на наш вес муки, куриные яйца и молоко. Замешиваем густое тесто. Жидкую основу добавляем постепенно для того, чтобы избежать образования комочков. При приготовлении теста на панкейки тесту не нужно давать время постоять, чтобы начал работать разрыхлитель, можно сразу брать и готовить. Еще молоко. Панкейки готовятся на сухой разогретой сковороде. Масло не добавляется, мы добавляем масло в тесто. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Тесто готово, приступаем к приготовлению наших яблок.

Из яблок мы сделаем соус, их немножко прожарим с сахаром, чтобы они немножко пустили влагу, будем использовать для украшения наших панкейков. Из яблока удаляем сердцевину, а кожуру оставляем, она позволит яблоку сохранить его текстуру и не развалиться в пюре. И крупно нарезаем. Яблоки – это очень полезный фрукт, у него много клетчатки, так же он достаточно доступный и дешевый. Поэтому мы используем яблоки сегодня. В принципе можно использовать любую другую ягоду или фрукт. Яблоки слегка пересыпаем сахаром, чтобы они не начали темнеть. Подготавливаем грецкий орех. Если у вас крупный грецкий орех, его нужно слегка перерубить. Орех готов.

И приступаем к обжарке наших панкейков. Для этого нам понадобится сковорода с толстым антипригарным покрытием, разогреваем ее на среднем огне. Мы жарим наши панкейки без добавления масла. Масло у нас в тесте. И еще они получаются менее жирными. Один блинчик – это одна столовая ложка. Распределяем, придаем форму круглую, ждем пока на нашем блинчике начнут появляться пузырьки. Когда они начнут появляться, а потом лопаться, мы переворачиваем наш блинчик.