Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас пирожки с начинкой из зеленого лука и яйца. Для этого блюда нам понадобится мука, кефир, сода, яйца, зеленый лук и растительное масло.

Тесто на пирожки очень быстрое. Не надо долго ждать, оно получается нежное и мягкое. Для его приготовления нам понадобится мука, кефир, сода и соль. Муки мы берем 200 граммов. Половина чайной ложки соды, соль, 200 граммов кефира. Замешиваем тесто. Замешиваем тесто, оно слегка должно липнуть к рукам. Очень нежное и воздушное. Даем тесту отдохнуть минут пять.

Пока тесто отдыхает, будем готовить начинку. Нам понадобится три предварительно отваренных яйца и зеленый лук. Нарезаем лук. В этом блюде лучше всего использовать зеленый лук, так как он сочетается отлично с яйцом. Яйцо нарезаем крупным кубиком.

Перекладываем яйцо к луку. Начинка очень простая, но при этом очень вкусная. Замешиваем начинку, перемешиваем яйцо и лук. Можно использовать в принципе любую начинку. Не только лук и яйцо, это классика. Можно использовать и обжаренные грибы, лук и морковь обжаренную. Можно даже сладкими их сделать, добавить изюм либо фрукты какие-то другие. Добавим немного перца и соли. Начинка готова, приступаем к тесту.

Тесто очень воздушное, мы его раскатываем. Будем делить на равные доли. Из такого количества теста получается приблизительно 9 пирожков. Разминаем тесто, укладываем начинку на центр и закрываем.

Тесто слишком тонко не раскатываем, так как оно очень нежное и может порваться. Делаем пирожки небольшими, так как мы будем их обжаривать на сковороде, а не в духовке. Укладываем шов вниз.

На предварительно разогретую сковороду добавляем рапсовое масло. Многие эксперты мира считают рапсовое масло суперфудом, так как оно является уникальным продуктом. В его состав намного больше входит магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах, а также омега-3, омега-6 и омега-9, которые благотворно действуют на кровеносную систему, способствуют сохранению молодости и укреплению иммунитета. К слову, одна столовая ложка рапсового масла содержит суточную норму потребления незаменимой жирной кислоты омега-3, которая не синтезируются в организме человека, которую можно получить только с продуктами питания.