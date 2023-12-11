Мандирмак с картофелем и томатами. Готовим дагестанский омлет

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас мандирмак – это дагестанский омлет. Для этого блюда нам понадобится картофель, яйца, зеленый лук, красная паприка, хмели-сунели, лук, чеснок, помидоры и кетчуп.

Мандирмак по способу приготовления очень похож на испанскую фритату. Это омлет с самыми простыми овощами. В нашем случае это картофель. Он может быть как отварной, так и сырой, это репчатый лук, чеснок и томат. Все очень просто и быстро. Помидоры предварительно можно обдать с кипятком, чтобы снять кожицу, но я этого делать не буду, так как у нас сырой картофель, овощи будут достаточно долго тушиться, этой кожицы просто не будет чувствоваться. Помидоры нарезаны, перекладываю их в емкость и нарезаю репчатый лук. На порцию понадобится половинка репчатого лука и один зубчик чеснока. Лук нарезаем средним кубиком, чеснок измельчаю, лук и чеснок перекладываю в емкость.

Картофель нарезаем достаточно небольшими кусочками это для того, чтобы он быстро приготовился. Перекладываю в емкость. Картофель подготовили, осталось нарезать зелень. Как я уже и говорил, для ускорения приготовления этого блюда можно взять отварной картофель. Это значительно сократит время приготовления, в этом случае просто придется меньше тушить овощи. Помимо лука можно использовать зелень петрушки, кинзы и укропа. В нашем случае будем использовать петрушку и укроп. Мелко измельчаем укроп с петрушкой и перекладываем к луку зеленому.

Все ингредиенты подготовлены, идем жарить наш мандирмак. Мы обжариваем все овощи и потом заливаем яичной массой. Перемешиваем, жарим на сильном огне. Картофель с луком обжариваем приблизительно 2 минутки, а пока приготовим омлет. Понадобится три яйца, немного соли, перца, зелень. Перемешиваем. Омлет подготовлен. Картофель с луком обжариваются, добавляем сюда томат.

Также нам нужно добавить кетчуп. Я рекомендую использовать кетчуп «Томатный» торговый марки «Золотая капля». Тем, кто придерживается здорового образа жизни, можно взять на заметку: без добавления усилителей вкуса и только из натуральных ингредиентов. Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО. В производстве кетчупа специи перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства. Сочетание спелых томатов свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо. Кетчуп «Золотая капля» создан для того, чтобы разнообразить как холодные, так и горячие блюда. Обладают сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Кстати, очень удобная упаковка. Добавляем кетчуп. Перемешиваем. Добавляем хмели-сунели и красную паприку, молотый перец. Перемешиваем и тушим еще три минутки.