Запечённая хурма с овсянкой – готовим полезный завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас сезонное блюдо. Это хурма, запеченная с сухофруктами и овсянка. Для этого нам понадобится хурма, орехи, сливочное масло, овсяные хлопья, мускатный орех, корица, мед и финики.

Приступаем к готовке. Для этого нам понадобятся финики. Мы их отделяем от косточек. Финики очень калорийные, они как раз отлично подходят для завтрака. Они дают энергию на целый день. Финики содержат очень много полезных микроэлементов, они очень питательные. Финики мы выбрали для нашего блюда, потому что их можно называть пищей долгожителей. Они используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и не содержат холестерина. Нарезаем финики крупно на четыре части. Если у вас финики слишком сухие, то их предварительно стоит размочить кипятком. Две столовые ложки овсяных хлопьев не быстрого приготовления. Сочность и сладость хурмы отлично сочетается с овсяной кашей. Орехи слегка измельчаем. Сухофрукты и орехи добавляют текстуру и богатство вкусов нашего блюда. Также мускатный орех и корица, две столовые ложки меда. Масса очень липкая, густая.

У хурмы отрезаем верхушку, ложечкой вынимаем сердцевину. Фрукт должен быть достаточно крупным и плотным. Также хурма очень полезна. В ней содержится много микроэлементов. И вообще, хурма очень вкусная, сладкая, ароматная и выглядит аппетитно. Хурму подготовили и сейчас приступаем к наполнению ее начинкой. В хурму мы кладем кусочек сливочного масла, наполняем начинкой. И сверху еще по маленькому кусочку сливочного масла. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Пока запекается хурма, приготовим смузи. У нас осталось самое вкусное от нашей хурмы – сердцевина. Мы отправляем ее в блендер. Также понадобится один банан, сок одного апельсина. Смешиваем сок с водой. При приготовлении смузи вы можете регулировать его консистенцию: либо делать более густой, либо более жидкой. Если вы хотите сделать более густой, добавляете больше основного ингредиента. В нашем случае хурма либо банан.

Если хотите сделать более жидкой, чтобы можно было пить через трубочку, то добавляем либо сок чистый, либо сок, разбавленный водой. Если вы хотите смузи сделать более сытным, то можно добавить горсть орехов либо овсяных хлопьев. Чтобы придать нашему блюду больше аромата, мы добавим корицы. Закрываем и взбиваем. Смузи готов, переливаем в стакан.