Клёцки с вишнёвым соусом. Готовим завтрак с шеф-поваром

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас клецки с вишневым соусом. Для этого блюда нам понадобится молоком, сахар, разрыхлитель, корица, вишня замороженная либо свежая, если в сезон готовится, розмарин, мята, мука.

Сначала приготовим тесто. Мука 150 граммов. Для приготовления сладких клецок понадобится самый простой набор ингредиентов, который всегда есть под рукой. Сахар добавляем – две столовые ложки, разрыхлитель – одну чайную ложку и молоко. Замешиваем достаточно рыхлое, крутое тесто. Молоко (100 грамм) добавляем постепенно, не все сразу, перемешиваем. Еще немного муки на руки и перемешиваем. Тесто должно получиться рыхлым. И нам осталось только сварить клецки и приготовить соус.

Пока мы будем придавать клецкам форму, приготовим соус. Для этого понадобится вишня, ее отправляем в сотейник. Вишню берем без косточки, также понадобится сахар. Если вишня очень кислая, то сахара добавляем по вкусу. Если нет, то добавляем сахара меньше. Добавляем корицу. Перемешиваем и доводим до кипения. После кипения проварить буквально 5 минут.

Пока варится наш соус, приготовим клецки. Делаем клецки круглой формы и небольшие. Они в раза два вырастут в объеме. Клецки готовы, забрасываем их в кипящую воду. Варим их буквально после всплытия две минуты. Добавляем в соус розмарин. Розмарин придает соусу очень интересный аромат легкой хвои.