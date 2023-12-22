Прямой эфир

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами

22 декабря 2023 13:03
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас будет пита с овощами и сыром. Для блюда нам понадобятся помидоры черри, мука, листья салата, сыр, шампиньоны, огурец, горячая вода, соус.

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами-1

Приступаем к приготовлению, подготовим начинку. Нарезаем помидоры черри пополам. Огурец нарезаем соломкой. Наша начинка будет похожа на салат, заправленный соусом. Такой вариант питы с овощами отлично подойдет для вегетарианцев. Если хотите более сытное блюдо, добавляйте туда курицу, говядину, свинину, рыбу, морепродукты. Сыр тоже нарезаем соломкой. Листья салата рвем крупными кусками, берем их побольше. Крупно нарезаем шампиньоны. Это будет единственный ингредиент, который мы будем обжаривать.

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами-4

Для приготовления питы понадобится мука 250 граммов и горячая вода, в которой мы растворяем соль. Один из секретов приготовления питы то, что вода должна быть кипяченой горячей. Когда мы завариваем тесто на горячей воде, при выпекании оно начинает надуваться, получается карманчик, который нам и нужен. Замешиваем крутое тесто. Немного масла, продолжаю замешивать. После того как тесто замешаем, оно должно постоять минут 8-10. Тесто получается нежное и эластичное. Питу нужно сделать идеальной круглой формы, чтобы в ней появился равномерный карман. Раскатываем питы в идеально ровные лепешки. Наше тесто не липнет к рукам.

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами-7

Выкладываем лепешку на сильно разогретую сухую сковороду и обжариваем по минуте с каждой стороны.

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами-10

Отправляю шампиньоны в разогретую сковородку, не трогаю минуту, чтобы они хорошо зажарились. Добавим соль и перец.

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами-13

Все ингредиенты готовы. Осталось заправить начинку соусом. Я рекомендую использовать соус «Грибной» торговой марки «Золотая капля». Майонезный соус «Грибной» густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет приятный вкус, множество питательных веществ, универсален в использовании. Хочу отметить, что в составе лесные грибы. Соус можно использовать в качестве заправки к салатам, приправой для холодных и горячих блюд. Равномерно обволакивает ингредиенты салата. Майонезный соус гармонично дополнит вкус любого блюда. Заправляем нашу начинку соусом, добавляем грибы, перемешиваем. Добавим немного перца.

Идеальный завтрак для вегетарианцев. Готовим питу с овощами-16

Берем питу и делаем кармашек. Наполняем питу начинкой обильно. Пита готовится очень быстро, так что возьмите этот рецепт на заметку.

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