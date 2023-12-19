Большой драник с лососем и соусом дзадзики. Готовим сытный завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас завтрак для всей семьи – большой драник с лососем и соусом дзадзики. Для приготовления блюда нам понадобится лосось, картофель, чеснок, лук, греческий йогурт, мука, яйца, свежий огурец.

Сначала нарезаем лосось слайсами, удаляем все косточки. Для этого блюда можно использовать любую рыбу. Можно засолит рыбу самим. Чтобы засолить килограмм филе, нам понадобится 90 граммов соли, 30 граммов сахара, 15 граммов водки и перец горошком черный. Этим всем мы натираем филе и ставим под пленку в холодильник на сутки.

Для приготовления соуса дзадзики нам понадобится греческий йогурт, свежий огурец, чеснок, кинза, соль и перец. Это классический рецепт. Я буду добавлять достаточно большое количество соли и темного перца, чтобы усилить вкус. Нарезаем чеснок, добавляем к йогурту, дальше свежий огурец режем мелким кубиком. Также понадобится кинза, только листики используем, можно ее заменить укропом или петрушкой. Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Для приготовления идеальных драников надо правильно подобрать картофель. В нем должно быть низкое содержание крахмала. Обычно для драников используется мелкая терка, сегодня будем использовать терку крупную, чтобы края у драника были похожи на гнездо. Лук натираем на мелкой терке. На 300 граммов картофеля надо 50 граммов лука. Добавляем одно яйцо, соль, перец, немного муки, перемешиваем. Идеальные драники получаются, когда их жаришь на большом количестве масла. Если в картофельной массе много воды, лучше ее отжать на сито. Массу выкладываем достаточно тонким слоем, чтобы драник пропекся быстро. Переворачиваем и обжариваем до готовности. Выкладываем соус на драник, рыбу – на соус. Нарежем немного зеленого лука, посыпаем сверху.