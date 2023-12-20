Пикантная яичница по-мексикански. Ароматное блюдо от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас яичница по-мексикански. Для приготовления этого блюда нам понадобится фасоль, лук, чеснок, яйца, лепешка тортилья, кинза, острый перец чили и томатный соус.

Приступаем к приготовлению. Лук нарезаем мелким кубиком, можно использовать не только репчатый белый лук, можно и красный лук. Нарезаем мелко три небольших зубчика чеснока. Мексиканская кухня славится яркими, острыми, пикантными вкусами, поэтому в яичницу будем добавлять перец чили. Берем треть перчика и нарезаем.

Приступаем к обжарке продуктов. В разогретый сотейник добавляем масло. Перекладываем лук и чеснок в сотейник, обжариваем 2 минуты. Дальше добавляем перец чили, немного соли. Потом добавляем фасоль.

Дальше томатный соус. Я рекомендую использовать новинку от торговой марки «ВкуSноВ» томатный соус «Минский». Это кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени. Тмин, перец черный, перец душистый, укроп сушеный, чеснок сушеный, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства. В составе соуса только натуральные ингредиенты, без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкуса. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарниров, мясных и рыбных блюд.

Две столовые ложки соуса, тушим еще 3 минуты. Пока тушится фасоль, обжарит тортилью. На сковородку добавляем растительное масло, отправляем туда лепешку, обжариваем с двух сторон. Яичницу-глазунью жарим на растительном масле, добавляем перец.