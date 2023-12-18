Швейцарский омлет с яблоками. Рецепт апфельтатша от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас апфельтатш – это швейцарский яблочный омлет. Для этого блюда нам понадобятся яйца, сахар, корица, мука, молоко, яблоки.

Приступаем к приготовлению. Отделяем белки от желтков. Сахар делим на две части, добавляем одну часть к белкам, одну к желткам (по две столовые ложки). Взбиваем белки до пышной пены, лучше всего использовать миксер. Теперь взбиваем желтки с сахаром, мукой и молоком. Сначала желтки с сахаром, потом добавляем молоко, 200 грамм, постепенно вводим муку, 200 грамм. Яблок понадобится четыре штуки. Нарезаем их крупно и добавляем в тесто. От вкуса яблок зависит количество добавленного сахара в наш швейцарский омлет. Перемешиваем омлет и добавляем туда белки.

Наше тесто готово, приступаем к обжарке. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло. Выливаем туда тесто. На маленьком огне омлет будем жарить под крышкой с двух сторон. Сверху посыпаю сахаром, чтобы потом образовалась корочка.

Сейчас приготовим яблочно-мятный смузи. Нам понадобится два яблока, мята, петрушка, сок лимона. Если яблоки кислые, нужно добавить сахар. Яблоки очищаем от кожицы. Крупно нарезаем и укладываем в чашу блендера. Туда же и листья мяты, петрушки. Добавляем четверть лимона, выжимаем только сок. Добавляем 100 грамм воды. Взбиваем в блендере. Смузи готов.