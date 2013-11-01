Новости США. Житель Техаса попал в тюрьму из-за несданного вовремя учебника в библиотеку. По местным законам, такое наказание применяется к людям, которые просрочили допустимый срок возвращения книги более чем на три месяца.

Джори Энк продержал дома сборник для подготовки к экзаменам около трех лет. Правда, специально его не искали. За решеткой он оказался после проверки полицейскими базы данных по другому вопросу.

Чтобы выйти на свободу, молодой человек выплатил залог в размере 200 долларов и вернул учебник в библиотеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.