Задержан водитель джипа с немецкими номерами, который незаконно пересек белорусскую границу

Новости Беларуси. «Проскочившего» границу водителя BMW нашли в Брестском районе. Разыскиваемый вторые сутки джип от границы уехал не далеко. Пограничники вместе с сотрудниками милиции обнаружили машину в деревне Гута. В настоящее время водитель находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Россиянин дает показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в пункте пропуска «Домачево». С польской стороны на территорию Беларуси на максимальной скорости въехал автомобиль с немецкими номерами, пробив шлагбаум и выставленные турникеты. Дерзкое нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ситуация в пункте пропуска разворачивалась по всем жанрам блокбастеров. Автомобиль за 40 секунд миновал пограничный и таможенный контроль. Оперативно на территории всей области был введён план «Перехват», объявили поиски нарушителя. Джип от границы уехал недалеко.

Андрей Кукаро, начальник Брестской пограничной группы:

Его документы на машину вызвали подозрение. Он был вызван из общего потока. Проводились проверочные мероприятия. Видимо, полагая, что они закончатся не в его пользу, а впоследствии и выяснилось, что данный автомобиль был угнан гражданином на территории Германии, он и совершил этот поступок.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Республики Беларусь:

По данным, представленным нашими немецкими коллегами, у них он числился как гражданин Российской Федерации 1989 года рождения. В 2008 году полицией Германии он был поставлен на учет в связи с совершением имущественного ущерба. Либо это кража, либо имущественное повреждение - сейчас выясняется. Также нами направлен запрос коллегам из России для подтверждения личности задержанного, а также установления его причастности к противоправным действиям на территории Российской Федерации. Что касается автомашины, то BMW третьей серии была угнана в ночь на 19 января около часа ночи.

Не исключено, что задержанный может быть привлечён к ответственности за нарушение государственной границы. В Интерпол уже направлен запрос о причастности его к другим нарушениям на территории Германии.