За сутки в Чехии, России, США и Китае произошли 4 крупных инцидента с пассажирскими самолетами

Сразу четыре крупных инцидента произошли с пассажирскими лайнерами за последние сутки. В Чехии по неустановленным пока причинам командир самолета не смог вовремя затормозить при посадке и «Боинг» съехал со взлетно-посадочной полосы.

Похожая ситуация произошла и в московском «Домодедове». Из-за этого инцидента были задержаны десятки рейсов.

А в американском штате Алабама лайнер совершил аварийную посадку из-за задымления в кабине пилотов. В момент ЧП в салоне находились 184 пассажира.

К экстренной эвакуации привело и возгорание в самолете китайской авиакомпании. В настоящее время причины аварии устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.